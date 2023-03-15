Полезные конфеты "Трюфели" за 10 минут: рецепт без масла, лактозы и сахара
Домашние конфеты – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Такой десерт можно приготовить без сахара, масла, лактозы и главное выпекания. Основу для конфет можно сделать из сухофруктов, орехов, творога и черного шоколада. Весь процесс приготовления займет у вас не больше 10 минут.
В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт полезных конфет "Трюфелей", в основе которых – сухофрукты и орехи.
Ингредиенты:
- курага – 150 г
- грецкие орехи – 100 г
- какао – 80 г (+ для декора)
- сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Измельчить орехи в блендере до состояния крошки.
2. Отдельно измельчить курагу до однородности.
3. Две полученные массы смешать вместе в блендере, добавить какао и лимонный сок. Взбить до однородности.
4. Из полученной массы сформировать шарики и обвалять их в какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: