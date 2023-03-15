Домашние конфеты – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Такой десерт можно приготовить без сахара, масла, лактозы и главное выпекания. Основу для конфет можно сделать из сухофруктов, орехов, творога и черного шоколада. Весь процесс приготовления займет у вас не больше 10 минут.

В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт полезных конфет "Трюфелей", в основе которых – сухофрукты и орехи.

Ингредиенты:

курага – 150 г

грецкие орехи – 100 г

какао – 80 г (+ для декора)

сок лимона – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Измельчить орехи в блендере до состояния крошки.

2. Отдельно измельчить курагу до однородности.

3. Две полученные массы смешать вместе в блендере, добавить какао и лимонный сок. Взбить до однородности.

4. Из полученной массы сформировать шарики и обвалять их в какао.

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