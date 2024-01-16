Полезные котлеты без мяса и муки, которые не нужно жарить: будут очень вкусными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из свежих овощей, грибов, бобовых и даже квашеной капусты. 

Вкусные котлеты

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из квашеной капусты, со специями и овсяными хлопьями. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 100 г
  • овсяные хлопья – 20 г
  • лук – 40 г
  • яйцо  – 1 шт. 
  • специи – по вкусу
  • масло оливковое для смазывания формы
  • сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления: 

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.

2. Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (рассол отожмите), добавьте специи, вымесите тесто.

Сочные котлеты из капусты

3. Сформуйте котлетки, выложите в форму, смажьте оливковым маслом и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С. Котлеты необходимо перевернуть на другую сторону.

При подаче можно дополнить сметаной!

Готовые котлеты

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