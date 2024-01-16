Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из свежих овощей, грибов, бобовых и даже квашеной капусты.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из квашеной капусты, со специями и овсяными хлопьями.

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Ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г

овсяные хлопья – 20 г

лук – 40 г

яйцо – 1 шт.

специи – по вкусу

масло оливковое для смазывания формы

сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.

2. Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (рассол отожмите), добавьте специи, вымесите тесто.

3. Сформуйте котлетки, выложите в форму, смажьте оливковым маслом и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С. Котлеты необходимо перевернуть на другую сторону.

При подаче можно дополнить сметаной!

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