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Полезные котлеты без мяса и муки, которые не нужно жарить: будут очень вкусными
Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из свежих овощей, грибов, бобовых и даже квашеной капусты.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из квашеной капусты, со специями и овсяными хлопьями.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г
- овсяные хлопья – 20 г
- лук – 40 г
- яйцо – 1 шт.
- специи – по вкусу
- масло оливковое для смазывания формы
- сметана для подачи – 30 мл
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.
2. Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (рассол отожмите), добавьте специи, вымесите тесто.
3. Сформуйте котлетки, выложите в форму, смажьте оливковым маслом и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С. Котлеты необходимо перевернуть на другую сторону.
При подаче можно дополнить сметаной!
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