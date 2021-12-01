Полезные котлеты из лосося и брокколи для детей: секреты приготовления от фудблогера
Если ваш ребенок отказывается есть полезные овощи и рыбу – не проблема, можно просто приготовить эти продукты по-новому. Например, сделать овощной или рыбный суп, а также котлеты.
Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет с брокколи, которые точно будет есть ребенок.
Ингредиенты:
брокколи – 150 г
лосось – 150 г
лук репчатый – 50 г
яйца – 1 шт.
рисовая мука – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Брокколи и лук перебейте в блендере.
2. Порежьте мелко лосось и добавьте туда же.
3. Далее – яйцо, соль, перец, муку, все хорошо перемешайте.
4. Разогрейте сковороду, положите котлеты, накройте крышкой, обжарьте с двух сторон.
Подавать готовое блюдо можно с овощным салатом, кашей.
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