Полезные котлеты из лосося и брокколи для детей: секреты приготовления от фудблогера

Если ваш ребенок отказывается есть полезные овощи и рыбу – не проблема, можно просто приготовить эти продукты по-новому. Например, сделать овощной или рыбный суп, а также котлеты.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет с брокколи, которые точно будет есть ребенок.

Ингредиенты:

брокколи – 150 г

лосось – 150 г

лук репчатый – 50 г

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яйца – 1 шт.

рисовая мука – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Брокколи и лук перебейте в блендере.

2. Порежьте мелко лосось и добавьте туда же.

3. Далее – яйцо, соль, перец, муку, все хорошо перемешайте.

4. Разогрейте сковороду, положите котлеты, накройте крышкой, обжарьте с двух сторон.

Подавать готовое блюдо можно с овощным салатом, кашей.

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