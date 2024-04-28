Большинство людей относят нагетсы к вредному фастфуду. Мясные кусочки сначала погружают в муку, а затем жарят в большом количестве растительного масла. Полезным такое блюдо назвать сложно. Но следует просто изменить технологию приготовления.

Идея приготовления полезных запеченных наггетсов опубликована на странице фудблогера с ником solopiika в Instagram. Для панировки нужно использовать обычные хлопья без сахара.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 1 шт.

молоко – 50 мл.

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несладкие кукурузные хлопья – 100 г

пармезан (или твердый сыр) – 50 г

мука – 2 ст.л.

соль

копченая паприка

сушеный чеснок/лук в порошке

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на небольшие кусочки.

2. Отбить немного специальным молоточком.

3. Посолить, щедро посыпать паприкой и сушеным чесноком/луком.

4. Яйцо взбить с молоком и щепоткой соли.

5. Кукурузные хлопья измельчить, добавить в хлопья мелко натертый сыр и перемешать.

6. Каждый кусочек мяса обвалять в муке, затем в яйце и щедро в кукурузной панировке с сыром.

7. Выложить на застеленный бумагой противень и запекать 25 минут при температуре 210 градусов.

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