Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить
Большинство людей относят нагетсы к вредному фастфуду. Мясные кусочки сначала погружают в муку, а затем жарят в большом количестве растительного масла. Полезным такое блюдо назвать сложно. Но следует просто изменить технологию приготовления.
Идея приготовления полезных запеченных наггетсов опубликована на странице фудблогера с ником solopiika в Instagram. Для панировки нужно использовать обычные хлопья без сахара.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 1 шт.
- молоко – 50 мл.
- несладкие кукурузные хлопья – 100 г
- пармезан (или твердый сыр) – 50 г
- мука – 2 ст.л.
- соль
- копченая паприка
- сушеный чеснок/лук в порошке
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на небольшие кусочки.
2. Отбить немного специальным молоточком.
3. Посолить, щедро посыпать паприкой и сушеным чесноком/луком.
4. Яйцо взбить с молоком и щепоткой соли.
5. Кукурузные хлопья измельчить, добавить в хлопья мелко натертый сыр и перемешать.
6. Каждый кусочек мяса обвалять в муке, затем в яйце и щедро в кукурузной панировке с сыром.
7. Выложить на застеленный бумагой противень и запекать 25 минут при температуре 210 градусов.
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