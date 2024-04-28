Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

Большинство людей относят нагетсы к вредному фастфуду. Мясные кусочки сначала погружают в муку, а затем жарят в большом количестве растительного масла. Полезным такое блюдо назвать сложно. Но следует просто изменить технологию приготовления.

Идея приготовления полезных запеченных наггетсов опубликована на странице фудблогера с ником solopiika в Instagram. Для панировки нужно использовать обычные хлопья без сахара.

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 50 мл.
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  • несладкие кукурузные хлопья – 100 г
  • пармезан (или твердый сыр) – 50 г
  • мука – 2 ст.л.
  • соль
  • копченая паприка
  • сушеный чеснок/лук в порошке

Способ приготовления:

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

1. Филе нарезать на небольшие кусочки.

2. Отбить немного специальным молоточком.

3. Посолить, щедро посыпать паприкой и сушеным чесноком/луком.

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

4. Яйцо взбить с молоком и щепоткой соли.

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

5. Кукурузные хлопья измельчить, добавить в хлопья мелко натертый сыр и перемешать.

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

6. Каждый кусочек мяса обвалять в муке, затем в яйце и щедро в кукурузной панировке с сыром.

7. Выложить на застеленный бумагой противень и запекать 25 минут при температуре 210 градусов.

Полезные куриные нагетсы без растительного масла: как приготовить

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