Полезные оладьи из брокколи с сыром: рецепт легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Из чего приготовить полезные оладьи

Брокколи является не только очень полезным овощем, но еще и идеальной основой для приготовления салатов, супов, оладий, закусок. Но, нудно помнить, что варить его можно не больше 2-3 минут, так в нем сохранятся все полезные свойства. 

Как вкусно и полезно приготовить брокколи

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных и полезных оладий из брокколи с твердым сыром. 

Рецепт оладий из брокколи
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Ингредиенты:

  • замороженная брокколи – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • творог – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Брокколи отварите около 2 минут и сразу переложите в холодную воду. 

Брокколи для оладий

2. После брокколи мелко нарежьте, переложите в миску, добавьте яйцо, сыр, муку, соль, перец и хорошо перемешайте.

Основа для оладий

3. Разогрейте сковороду и выложите ложкой тесто, обжарьте на среднем огне с обеих сторон.

Сколько жарить оладьи

Подавайте блюдо со сметаной!

Готовые оладьи

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