Полезные оладьи из брокколи с сыром: рецепт легкого ужина
Брокколи является не только очень полезным овощем, но еще и идеальной основой для приготовления салатов, супов, оладий, закусок. Но, нудно помнить, что варить его можно не больше 2-3 минут, так в нем сохранятся все полезные свойства.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных и полезных оладий из брокколи с твердым сыром.
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Ингредиенты:
- замороженная брокколи – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- творог – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- мука – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Брокколи отварите около 2 минут и сразу переложите в холодную воду.
2. После брокколи мелко нарежьте, переложите в миску, добавьте яйцо, сыр, муку, соль, перец и хорошо перемешайте.
3. Разогрейте сковороду и выложите ложкой тесто, обжарьте на среднем огне с обеих сторон.
Подавайте блюдо со сметаной!
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