Брокколи является не только очень полезным овощем, но еще и идеальной основой для приготовления салатов, супов, оладий, закусок. Но, нудно помнить, что варить его можно не больше 2-3 минут, так в нем сохранятся все полезные свойства.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных и полезных оладий из брокколи с твердым сыром.

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Ингредиенты:

замороженная брокколи – 300 г

яйцо – 1 шт.

творог – 100 г

соль, перец – по вкусу

мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Брокколи отварите около 2 минут и сразу переложите в холодную воду.

2. После брокколи мелко нарежьте, переложите в миску, добавьте яйцо, сыр, муку, соль, перец и хорошо перемешайте.

3. Разогрейте сковороду и выложите ложкой тесто, обжарьте на среднем огне с обеих сторон.

Подавайте блюдо со сметаной!

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