Если времени на приготовление пищи очень мало, всегда можно перекусить оладьями, потому что ингредиенты для них точно найдутся у каждой хозяйки в холодильнике. Чтобы изделия были более питательными, в тесто можно добавить сухофрукты.

Видео дня

Идея приготовления оладий с сухофруктами для питательного перекуса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вместо обычной муки можно добавить кукурузную.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт.

греческий йогурт или сметана – 4 ст. л.

кукурузная мука – 2 ст. л. + разрыхлитель 1/2 ч. л.

сухофрукты: чернослив, курага, изюм

Способ приготовления:

1. Сухофрукты предварительно вымочить в кипятке (минимум на 15 минут, тщательно промыть).

2. Яйцо взбить с йогуртом/сметаной.

3. Добавить муку + разрыхлитель и хорошо перемешать.

4. Измельчить сухофрукты, порезать на мелкие кубики и добавить в смесь.

5. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом гхи или кокосовым маслом, на небольшом огне под крышкой с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: