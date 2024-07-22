Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

Если времени на приготовление пищи очень мало, всегда можно перекусить оладьями, потому что ингредиенты для них точно найдутся у каждой хозяйки в холодильнике. Чтобы изделия были более питательными, в тесто можно добавить сухофрукты.

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Идея приготовления оладий с сухофруктами для питательного перекуса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вместо обычной муки можно добавить кукурузную.

Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 1 шт.
  • греческий йогурт или сметана – 4 ст. л.
  • кукурузная мука – 2 ст. л. + разрыхлитель 1/2 ч. л.
  • сухофрукты: чернослив, курага, изюм

Способ приготовления:

Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

1. Сухофрукты предварительно вымочить в кипятке (минимум на 15 минут, тщательно промыть).

2. Яйцо взбить с йогуртом/сметаной.

Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

3. Добавить муку + разрыхлитель и хорошо перемешать.

Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

4. Измельчить сухофрукты, порезать на мелкие кубики и добавить в смесь.

Полезные оладьи с сухофруктами для перекуса: на какой муке лучше приготовить

5. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом гхи или кокосовым маслом, на небольшом огне под крышкой с обеих сторон.

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