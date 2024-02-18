Домашние конфеты – это полезная альтернатива магазинным сладостям. Вы точно будете уверены в качестве всех ингредиентов и их калорийности. Особенно в том случае, если вы воспользуетесь следующей технологией.

Идея приготовления полезных ореховых конфет опубликована на странице нутрициолога Татьяны Божко (healthy_nk ) в Instgaram. Десерт очень питательный.

Ингредиенты:

1 стакан орехов (ассорти)

4 королевских финики

2 ст.л. ореховой пасты

Видео дня

черный шоколад (более 70%)

чайная ложка кокосового масла или масла какао

Способ приготовления:

1. Сложить орехи в блендер, добавить финики без косточек и ореховую пасту.

2. Сбить до однородной смеси.

3. Слепить конфеты и отправить в холодильник на 30-40 минут.

4. В шоколад добавить масло, растопить и смешать.

5. Достать конфеты и погрузить в шоколад.

6. Сверху можно посыпать измельченными орехами, хлопьями миндаля, цедрой апельсина, сублимированными ягодами, солью по вкусу.

7. Дать остыть в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: