Полезные ореховые конфеты, не навредящие фигуре: рекомендация специалиста
Домашние конфеты – это полезная альтернатива магазинным сладостям. Вы точно будете уверены в качестве всех ингредиентов и их калорийности. Особенно в том случае, если вы воспользуетесь следующей технологией.
Идея приготовления полезных ореховых конфет опубликована на странице нутрициолога Татьяны Божко (healthy_nk ) в Instgaram. Десерт очень питательный.
Ингредиенты:
- 1 стакан орехов (ассорти)
- 4 королевских финики
- 2 ст.л. ореховой пасты
- черный шоколад (более 70%)
- чайная ложка кокосового масла или масла какао
Способ приготовления:
1. Сложить орехи в блендер, добавить финики без косточек и ореховую пасту.
2. Сбить до однородной смеси.
3. Слепить конфеты и отправить в холодильник на 30-40 минут.
4. В шоколад добавить масло, растопить и смешать.
5. Достать конфеты и погрузить в шоколад.
6. Сверху можно посыпать измельченными орехами, хлопьями миндаля, цедрой апельсина, сублимированными ягодами, солью по вкусу.
7. Дать остыть в холодильнике.
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