Полезные рыбные котлеты: будут без запаха

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезные рыбные котлеты: будут без запаха

Рыбные котлеты – идеальное дополнение ко многим блюдам и готовятся они очень быстро и легко. Фарш можно использовать как готовый, так и сделать самостоятельно.

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Домашние рыбные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и очень вкусных рыбных котлет.

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • Белый хлеб 4-5 кусков
  • Молоко 150 мл
  • Лук 1 шт
  • Рыбный фарш 500 г
  • Яйце 1 шт
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. В готовый рыбный фарш добавьте порезанный лук, яйцо, соль, перец, белый хлеб замоченный в молоке и все тщательно перемешайте.

Рыбный фарш

2. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до готовности.

Готовые котлеты

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