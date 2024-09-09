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Полезные рыбные котлеты: будут без запаха
Рыбные котлеты – идеальное дополнение ко многим блюдам и готовятся они очень быстро и легко. Фарш можно использовать как готовый, так и сделать самостоятельно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и очень вкусных рыбных котлет.
Ингредиенты:
- Белый хлеб 4-5 кусков
- Молоко 150 мл
- Лук 1 шт
- Рыбный фарш 500 г
- Яйце 1 шт
- Соль, перец
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
1. В готовый рыбный фарш добавьте порезанный лук, яйцо, соль, перец, белый хлеб замоченный в молоке и все тщательно перемешайте.
2. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до готовности.
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