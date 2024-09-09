Рыбные котлеты – идеальное дополнение ко многим блюдам и готовятся они очень быстро и легко. Фарш можно использовать как готовый, так и сделать самостоятельно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и очень вкусных рыбных котлет.

Ингредиенты:

Белый хлеб 4-5 кусков

Молоко 150 мл

Лук 1 шт

Рыбный фарш 500 г

Яйце 1 шт

Соль, перец

Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. В готовый рыбный фарш добавьте порезанный лук, яйцо, соль, перец, белый хлеб замоченный в молоке и все тщательно перемешайте.

2. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до готовности.

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