Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека. Но особенно капризные к такому продукту дети. Поэтому для того, чтобы накормить малыша полезным обедом из рыбы – приготовьте котлеты по следующей технологии.

Идея приготовления полезных рыбных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Это не только вкусное, но и очень быстрое блюдо, ведь вы приготовите его всего за 10 минут.

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Ингредиенты:

филе минтая (или другой белой рыбы) – 500 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

соль, перец по вкусу

петрушка (измельченная) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте рыбу произвольными кусочками.

2. Добавьте в рыбу все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте.

3. Разогрейте сковороду с маслом гхи.

4. Полоожите по 1 ст. л. рыбной массы

5. Жарьте на среднем огне под крышкой до образования корочки с обеих сторон. Через 10 минут вы получите готовые котлетки.

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