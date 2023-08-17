Полезные рыбные котлеты на обед: понравятся детям
Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека. Но особенно капризные к такому продукту дети. Поэтому для того, чтобы накормить малыша полезным обедом из рыбы – приготовьте котлеты по следующей технологии.
Идея приготовления полезных рыбных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Это не только вкусное, но и очень быстрое блюдо, ведь вы приготовите его всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- филе минтая (или другой белой рыбы) – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- соль, перец по вкусу
- петрушка (измельченная) – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте рыбу произвольными кусочками.
2. Добавьте в рыбу все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте.
3. Разогрейте сковороду с маслом гхи.
4. Полоожите по 1 ст. л. рыбной массы
5. Жарьте на среднем огне под крышкой до образования корочки с обеих сторон. Через 10 минут вы получите готовые котлетки.
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