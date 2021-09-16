Теплые овощные салаты для легкого ужина
Ужин – очень спорный прием пищи, так как некоторые специалисты упорно советуют от него отказаться, чтобы не перегружать организм на ночь. Другие же – с точностью наоборот советуют не пренебрегать им и ужинать, но только легкими блюдами, например, запеченной рыбой, сезонными овощами в любом виде и кисло-молочными продуктами, но за 3-4 часа до сна.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами подборкой из 2 рецептов теплых салатов, которые будут просто идеальными для холодного осеннего вечера и к тому же готовятся все 10 минут.
1. Теплый салат с осенних овощей с сыром
Ингредиенты:
баклажан – 1 шт.
кабачок – 1 шт.
батат – 1 шт.
морковь – 1 шт.
перец болгарский – 1 шт.
помидоры – 1-2 шт.
лук – 1 шт.
сыр Фета – 100 г
оливки – 10 шт.
кедровые орешки – горсть
прованские травы – щепотка
оливковое масло – по желанию
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте овощи, порежьте кольцами кабачок, баклажан и лук.
Из перца удалите семена, порежьте большими кусками вместе с морковью.
Батат нарежьте дольками.
Сложите все овощи в миску и хорошо присыпьте специями, добавьте немного оливкового масла, перемешайте и выложите на гриль, жарьте до готовности.
Ошпарьте помидоры, снимите кожуру и нарежьте дольками.
Снимите овощи с гриля, выложите на тарелку, добавьте помидоры, порезанные пополам оливки, присыпьте кедровыми орешками и сверху покрошите сыр.
Салат лучше всего есть сразу – горячим.
2. Салат со свеклой и медом
Ингредиенты:
свекла – 1-2 шт.
соленый сыр любой – 50-100 г
мед – 1-2 ч. л.
грецкие орехи – 1 шт.
руккола – пучок
соль – по вкусу
лимонный сок – по желанию
Способ приготовления:
Отварите свеклу, порежьте большими кусками, сложите в тарелку.
Покрошите сверху сыр, добавьте измельченный грецкий орех, соль и мед, перемешайте.
Рукколу помойте и порвите руками, выложите сверху.
Можно немного сбрызнуть лимонным соком.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: