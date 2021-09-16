Теплые овощные салаты для легкого ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Салат с креветками и авокадо для ужина

Ужин – очень спорный прием пищи, так как некоторые специалисты упорно советуют от него отказаться, чтобы не перегружать организм на ночь. Другие же – с точностью наоборот советуют не пренебрегать им и ужинать, но только легкими блюдами, например, запеченной рыбой, сезонными овощами в любом виде и кисло-молочными продуктами, но за 3-4 часа до сна.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами подборкой из 2 рецептов теплых салатов, которые будут просто идеальными для холодного осеннего вечера и к тому же готовятся все 10 минут.

1. Теплый салат с осенних овощей с сыром

Теплый салат с осенних овощей с сыром

Ингредиенты:

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  • баклажан – 1 шт.

  • кабачок – 1 шт.

  • батат – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • перец болгарский – 1 шт.

  • помидоры – 1-2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • сыр Фета – 100 г

  • оливки – 10 шт.

  • кедровые орешки – горсть

  • прованские травы – щепотка

  • оливковое масло – по желанию

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи, порежьте кольцами кабачок, баклажан и лук.

  2. Из перца удалите семена, порежьте большими кусками вместе с морковью.

  3. Батат нарежьте дольками.

  4. Сложите все овощи в миску и хорошо присыпьте специями, добавьте немного оливкового масла, перемешайте и выложите на гриль, жарьте до готовности.

  5. Ошпарьте помидоры, снимите кожуру и нарежьте дольками.

  6. Снимите овощи с гриля, выложите на тарелку, добавьте помидоры, порезанные пополам оливки, присыпьте кедровыми орешками и сверху покрошите сыр.

Салат лучше всего есть сразу – горячим.

2. Салат со свеклой и медом

Свекольный салат

Ингредиенты:

  • свекла – 1-2 шт.

  • соленый сыр любой – 50-100 г

  • мед – 1-2 ч. л.

  • грецкие орехи – 1 шт.

  • руккола – пучок

  • соль – по вкусу

  • лимонный сок – по желанию

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу, порежьте большими кусками, сложите в тарелку.

  2. Покрошите сверху сыр, добавьте измельченный грецкий орех, соль и мед, перемешайте.

  3. Рукколу помойте и порвите руками, выложите сверху.

  4. Можно немного сбрызнуть лимонным соком.

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