Теплые овощные салаты для легкого ужина

Ужин – очень спорный прием пищи, так как некоторые специалисты упорно советуют от него отказаться, чтобы не перегружать организм на ночь. Другие же – с точностью наоборот советуют не пренебрегать им и ужинать, но только легкими блюдами, например, запеченной рыбой, сезонными овощами в любом виде и кисло-молочными продуктами, но за 3-4 часа до сна.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами подборкой из 2 рецептов теплых салатов, которые будут просто идеальными для холодного осеннего вечера и к тому же готовятся все 10 минут.

1. Теплый салат с осенних овощей с сыром

Ингредиенты:

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баклажан – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

батат – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

сыр Фета – 100 г

оливки – 10 шт.

кедровые орешки – горсть

прованские травы – щепотка

оливковое масло – по желанию

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте овощи, порежьте кольцами кабачок, баклажан и лук. Из перца удалите семена, порежьте большими кусками вместе с морковью. Батат нарежьте дольками. Сложите все овощи в миску и хорошо присыпьте специями, добавьте немного оливкового масла, перемешайте и выложите на гриль, жарьте до готовности. Ошпарьте помидоры, снимите кожуру и нарежьте дольками. Снимите овощи с гриля, выложите на тарелку, добавьте помидоры, порезанные пополам оливки, присыпьте кедровыми орешками и сверху покрошите сыр.

Салат лучше всего есть сразу – горячим.

2. Салат со свеклой и медом

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

соленый сыр любой – 50-100 г

мед – 1-2 ч. л.

грецкие орехи – 1 шт.

руккола – пучок

соль – по вкусу

лимонный сок – по желанию

Способ приготовления:

Отварите свеклу, порежьте большими кусками, сложите в тарелку. Покрошите сверху сыр, добавьте измельченный грецкий орех, соль и мед, перемешайте. Рукколу помойте и порвите руками, выложите сверху. Можно немного сбрызнуть лимонным соком.

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