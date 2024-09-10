Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

Классические пончики обычно готовят на сковороде. Но такие изделия получаются достаточно жирными и калорийными. Поэтому гораздо лучше будет приготовить изделия в духовке.

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Идея приготовления рыхлых пончиков опубликована на странице нутрициолога Марии Царинкосской (health blogpp) в Instagram. В основе сыр кисломолочный и твердый.

Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% – 200 г
  • сыр твердый – 50 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука пшеничная высшего сорта – 50 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

1. К сыру добавить яйца и муку.

2. Натереть туда же сыр.

Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

3. Всыпать нужное количество специй.

4. Всё хорошо перемешать.

Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

5. Влажными руками сформировать кружочки.

6. Посредине сделать отверстие.

Полезные творожные пончики без масла: как приготовить

7. Выпекать на пергаменте (можно смазать растительным маслом) в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

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