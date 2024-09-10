Классические пончики обычно готовят на сковороде. Но такие изделия получаются достаточно жирными и калорийными. Поэтому гораздо лучше будет приготовить изделия в духовке.

Видео дня

Идея приготовления рыхлых пончиков опубликована на странице нутрициолога Марии Царинкосской (health blogpp) в Instagram. В основе сыр кисломолочный и твердый.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5% – 200 г

сыр твердый – 50 г

яйца – 1 шт.

мука пшеничная высшего сорта – 50 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К сыру добавить яйца и муку.

2. Натереть туда же сыр.

3. Всыпать нужное количество специй.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Влажными руками сформировать кружочки.

6. Посредине сделать отверстие.

7. Выпекать на пергаменте (можно смазать растительным маслом) в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: