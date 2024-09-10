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Полезные творожные пончики без масла: как приготовить
Классические пончики обычно готовят на сковороде. Но такие изделия получаются достаточно жирными и калорийными. Поэтому гораздо лучше будет приготовить изделия в духовке.
Идея приготовления рыхлых пончиков опубликована на странице нутрициолога Марии Царинкосской (health blogpp) в Instagram. В основе сыр кисломолочный и твердый.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 5% – 200 г
- сыр твердый – 50 г
- яйца – 1 шт.
- мука пшеничная высшего сорта – 50 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. К сыру добавить яйца и муку.
2. Натереть туда же сыр.
3. Всыпать нужное количество специй.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Влажными руками сформировать кружочки.
6. Посредине сделать отверстие.
7. Выпекать на пергаменте (можно смазать растительным маслом) в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
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