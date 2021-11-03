Полезные тыквенные конфеты без сахара: топ-2

Сладости без сахара все больше и больше набирают популярность среди тех, кто следует правильному питанию и следит за своим здоровьем. А тем более когда вкусности приготовлены дома, то становятся в разы вкуснее и полезнее. Если кто-то не знает, из чего приготовить конфеты – самое время использовать тыкву, которая дождалась своей очереди в холодильнике.

Редакция FoodOboz поделится рецептами тыквенных конфет без сахара, опираясь на советы экспертов.

Тыквенные трюфели по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 100-120 г

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Финики – 50 г

Черный шоколад – 150 г

Какао – 20 г

Способ приготовления:

Финики и тыкву взбить в блендере. Растопить шоколад на водяной бане и вылить его в блендер. Насыпать какао и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 20–30 минут. Сформировать шарики и обвалять в какао. Поставить прохладное место остыть.

Тыквенно-кокосовые конфеты по рецепту Ольги Дзюбан, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 200 г

Кокосовая стружка – 50 г

Способ приготовления:

Тыкву размять вилкой. Добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать. Сформировать любые по форме конфеты и обвалять их в кокосовой стружке. Поставить в холодное место остыть.

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