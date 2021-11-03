Полезные тыквенные конфеты без сахара: топ-2

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,2 т.
Полезные тыквенные конфеты без сахара: топ-2

Сладости без сахара все больше и больше набирают популярность среди тех, кто следует правильному питанию и следит за своим здоровьем. А тем более когда вкусности приготовлены дома, то становятся в разы вкуснее и полезнее. Если кто-то не знает, из чего приготовить конфеты – самое время использовать тыкву, которая дождалась своей очереди в холодильнике.

Редакция FoodOboz поделится рецептами тыквенных конфет без сахара, опираясь на советы экспертов.

Тыквенные трюфели по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Трюфели из тыквы

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

Финики и тыкву нужно сбить вместе в блендере

  1. Финики и тыкву взбить в блендере.

  2. Растопить шоколад на водяной бане и вылить его в блендер.

  3. Насыпать какао и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

  4. Сформировать шарики и обвалять в какао. Поставить прохладное место остыть.

Тыквенно-кокосовые конфеты по рецепту Ольги Дзюбан, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Тыквенно-кокосовые конфеты

Ингредиенты:

  • Запеченная тыква – 200 г

  • Кокосовая стружка – 50 г

Способ приготовления:

Нужно размять тыкву, после чего добавить в нее кокосовую стружку.

  1. Тыкву размять вилкой.

  2. Добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать.

  3. Сформировать любые по форме конфеты и обвалять их в кокосовой стружке. Поставить в холодное место остыть.

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