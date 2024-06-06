Полезные яблочные оладьи на йогурте: тесто получается очень пышным и не растекается
Оладьи могут быть не только вкусными, но и полезными. Для этого сделайте их на основе яблок и йогурта. Тесто получится рыхлым и не будет растекаться по всей сковороде. Поделки можно подать с любимыми сезонными фруктами и ягодами.
Идея приготовления элементарных яблочных оладий опубликована на странице нутрициолога Александры Ящук (nutritionist_yashchuk в Instagram. Эксперт советует вместо обычного сахара использовать заменитель – так будет полезнее.
Ингредиенты:
- небольшие яблоки – 2 шт.
- яйцо куриное – 1 шт.
- натуральный йогурт – 160 г
- мука – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар или заменитель – 1-1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить и натереть на терке.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Добавить йогурт и перемешать
4. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать.
5. Выложить на разогретую смазанную маслом сковороду.
6. Жарить с двух сторон на небольшом огне (ниже среднего, чтобы в серединке они пропеклись).
7. Можно готовить под крышкой.
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