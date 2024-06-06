Оладьи могут быть не только вкусными, но и полезными. Для этого сделайте их на основе яблок и йогурта. Тесто получится рыхлым и не будет растекаться по всей сковороде. Поделки можно подать с любимыми сезонными фруктами и ягодами.

Идея приготовления элементарных яблочных оладий опубликована на странице нутрициолога Александры Ящук (nutritionist_yashchuk в Instagram. Эксперт советует вместо обычного сахара использовать заменитель – так будет полезнее.

Ингредиенты:

небольшие яблоки – 2 шт.

яйцо куриное – 1 шт.

натуральный йогурт – 160 г

мука – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар или заменитель – 1-1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить и натереть на терке.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить йогурт и перемешать

4. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать.

5. Выложить на разогретую смазанную маслом сковороду.

6. Жарить с двух сторон на небольшом огне (ниже среднего, чтобы в серединке они пропеклись).

7. Можно готовить под крышкой.

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