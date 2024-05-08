Овощи лучше всего есть в сыром и запеченном виде. Самое главное – не добавлять много соли, специй, которые могут "забить" настоящий вкус и аромат продуктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезных запеченных овощей под вкусных маринадом.

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Ингредиенты:

6-7 крупных шампиньонов

1 небольшой кабачок

1 болгарский перец

1 небольшая морковь

200-300 г цветной капусты

Маринад:

2 ст. л. растительного масла

3 ст. л. соевого соуса

0,5 ст. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. соли

1 ч. л. копченой паприки

1 ч. л. итальянских трав

5-6 зуб. чеснока

Способ приготовления:

1. Овощи крупно нарежьте.

2. Смешайте все для маринада и залейте овощи, перемешайте и дайте постоять 30 минут.

3. После запекаем при температуре 190-200 С до готовности – около 30-35 минут, несколько раз перемешивая в процессе.

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