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Полезные запеченные овощи для перекуса: как правильно готовить
Овощи лучше всего есть в сыром и запеченном виде. Самое главное – не добавлять много соли, специй, которые могут "забить" настоящий вкус и аромат продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезных запеченных овощей под вкусных маринадом.
Ингредиенты:
- 6-7 крупных шампиньонов
- 1 небольшой кабачок
- 1 болгарский перец
- 1 небольшая морковь
- 200-300 г цветной капусты
Маринад:
- 2 ст. л. растительного масла
- 3 ст. л. соевого соуса
- 0,5 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. копченой паприки
- 1 ч. л. итальянских трав
- 5-6 зуб. чеснока
Способ приготовления:
1. Овощи крупно нарежьте.
2. Смешайте все для маринада и залейте овощи, перемешайте и дайте постоять 30 минут.
3. После запекаем при температуре 190-200 С до готовности – около 30-35 минут, несколько раз перемешивая в процессе.
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