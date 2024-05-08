Полезные запеченные овощи для перекуса: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезные запеченные овощи для перекуса: как правильно готовить

Овощи лучше всего есть в сыром и запеченном виде. Самое главное – не добавлять много соли, специй, которые могут "забить" настоящий вкус и аромат продуктов. 

Как правильно запечь овощи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезных запеченных овощей под вкусных маринадом. 

Рецепт запеченных овощей
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Ингредиенты:

  • 6-7 крупных шампиньонов
  • 1 небольшой кабачок
  • 1 болгарский перец
  • 1 небольшая морковь
  • 200-300 г цветной капусты

Маринад:

  • 2 ст. л. растительного масла
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 0,5 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • 5-6 зуб. чеснока

Способ приготовления:

1. Овощи крупно нарежьте.

Овощи для приготовления

2. Смешайте все для маринада и залейте овощи, перемешайте и дайте постоять 30 минут.

Маринад для свежих овощей

3. После запекаем при температуре 190-200 С до готовности – около 30-35 минут, несколько раз перемешивая в процессе.

Готовые запеченные овощи

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