Полезные запеченные яблоки с творогом и орешками: вкуснее любого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезные запеченные яблоки с творогом и орешками: вкуснее любого десерта

Яблоки – очень полезные, вкусные и бюджетные фрукты, которые можно есть в сыром виде, а также их можно запекать с творогом, орешками, сухофруктами.

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Как вкусно запечь яблоки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок с творожной начинкой.

Рецепт яблок

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Мед – 4 ст. л.
  • Чернослив копченый – 100 г
  • Ваниль
  • Орешки – 100 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте 1 ст.л меда и ваниль, замоченный и нарезанный чернослив. Перемешайте до однородности.

Творожная начинка

2. Орешки пожарьте, почистите, если нужно и измельчите, добавьте оставшийся мед.

Орешки для яблок

3. С яблок срежьте шапочку, сделайте проколы зубочисткой в нескольких местах (чтобы не растрескивались яблоки) и начините творожной начинкой.

Приготовление яблок

4. Запекайте при 180С приблизительно 20 минут.

Готовые яблоки

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