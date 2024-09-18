Яблоки – очень полезные, вкусные и бюджетные фрукты, которые можно есть в сыром виде, а также их можно запекать с творогом, орешками, сухофруктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок с творожной начинкой.

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Сыр – 200 г

Мед – 4 ст. л.

Чернослив копченый – 100 г

Ваниль

Орешки – 100 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте 1 ст.л меда и ваниль, замоченный и нарезанный чернослив. Перемешайте до однородности.

2. Орешки пожарьте, почистите, если нужно и измельчите, добавьте оставшийся мед.

3. С яблок срежьте шапочку, сделайте проколы зубочисткой в нескольких местах (чтобы не растрескивались яблоки) и начините творожной начинкой.

4. Запекайте при 180С приблизительно 20 минут.

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