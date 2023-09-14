Видео дня
Полезные запеченные яблоки с ягодами: вкуснее любого десерта
Яблоки – самые полезные фрукты, которые можно есть всем и в любом виде. Специалисты рекомендуют их есть в сыром и запеченном виде. Очень вкусно будет с творогом, орехами, ягодами и медом.
Кулинар Владлена поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с ягодами и кленовым сиропом.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- ягоды – 100-200 г
- кокосовое масло – 1 ст. л.
- кленовый сироп – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 200 С, форму смажьте кокосовым маслом.
2. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и кладем на форму.
3. Дно яблок смажьте кокосовым маслом и заполните ягодами. Сверху полейте кленовым сиропом. Запекайте минут 20-15 пока не появится корочка на яблоках.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: