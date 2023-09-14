Полезные запеченные яблоки с ягодами: вкуснее любого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Полезные запеченные яблоки с ягодами: вкуснее любого десерта

Яблоки – самые полезные фрукты, которые можно есть всем и в любом виде. Специалисты рекомендуют их есть в сыром и запеченном виде. Очень вкусно будет с творогом, орехами, ягодами и медом. 

Как вкусно приготовить запеченные яблоки

Кулинар Владлена поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с ягодами и кленовым сиропом.

Рецепт запеченных яблок
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Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • ягоды – 100-200 г
  • кокосовое масло – 1 ст. л.
  • кленовый сироп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200 С, форму смажьте кокосовым маслом.

Яблоки для запекания

2. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и кладем на форму.

Яблоки с ягодами

3. Дно яблок смажьте кокосовым маслом и заполните ягодами. Сверху полейте кленовым сиропом. Запекайте минут 20-15 пока не появится корочка на яблоках.

Готовые яблоки с ягодами

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