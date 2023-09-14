Яблоки – самые полезные фрукты, которые можно есть всем и в любом виде. Специалисты рекомендуют их есть в сыром и запеченном виде. Очень вкусно будет с творогом, орехами, ягодами и медом.

Кулинар Владлена поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с ягодами и кленовым сиропом.

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Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

ягоды – 100-200 г

кокосовое масло – 1 ст. л.

кленовый сироп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200 С, форму смажьте кокосовым маслом.

2. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и кладем на форму.

3. Дно яблок смажьте кокосовым маслом и заполните ягодами. Сверху полейте кленовым сиропом. Запекайте минут 20-15 пока не появится корочка на яблоках.

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