Полезный а-ля "Цезарь: рецепт легкого салата из овощей для перекуса и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный а-ля 'Цезарь: рецепт легкого салата из овощей для перекуса и праздничного стола

Для перекуса подойдет практически любое блюдо, но нужно помнить, что еда должна быть не только сытной, но и полезной. Не стоит забывать о свежих овощах, зелени, яйцах, сыре, мясе. Эти продукты можно соединить в салате.

Вкусный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей и полезной зелени, с яйцами, авокадо и свежими огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • пучок зеленого салата (или другой зелени)
  • 250 г приготовленной курицы (печеной или вареной)
  • 2 вареных яйца
  • авокадо 120г
  • огурец
  • сметана 70г
  • 2 ч.л горчицы
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте зелень. Огурцы, авокадо и яйца – кубиком.

Приготовление салата

2. Смешайте сметану с горчицей и специями.

Соус для блюда

3. Влейте заправку в салат, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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