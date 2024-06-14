Для перекуса подойдет практически любое блюдо, но нужно помнить, что еда должна быть не только сытной, но и полезной. Не стоит забывать о свежих овощах, зелени, яйцах, сыре, мясе. Эти продукты можно соединить в салате.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей и полезной зелени, с яйцами, авокадо и свежими огурцами.

Ингредиенты:

пучок зеленого салата (или другой зелени)

250 г приготовленной курицы (печеной или вареной)

2 вареных яйца

авокадо 120г

огурец

сметана 70г

2 ч.л горчицы

соль, перец

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте зелень. Огурцы, авокадо и яйца – кубиком.

2. Смешайте сметану с горчицей и специями.

3. Влейте заправку в салат, перемешайте и можно есть.

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