Полезный а-ля "Цезарь: рецепт легкого салата из овощей для перекуса и праздничного стола
Для перекуса подойдет практически любое блюдо, но нужно помнить, что еда должна быть не только сытной, но и полезной. Не стоит забывать о свежих овощах, зелени, яйцах, сыре, мясе. Эти продукты можно соединить в салате.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей и полезной зелени, с яйцами, авокадо и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- пучок зеленого салата (или другой зелени)
- 250 г приготовленной курицы (печеной или вареной)
- 2 вареных яйца
- авокадо 120г
- огурец
- сметана 70г
- 2 ч.л горчицы
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте зелень. Огурцы, авокадо и яйца – кубиком.
2. Смешайте сметану с горчицей и специями.
3. Влейте заправку в салат, перемешайте и можно есть.
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