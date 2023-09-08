Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто
Такой пирог не навредит вашей фигуре и будет даже полезным, ведь в его составе нет муки. Вместо него нужно добавить овсянку. Она набухает и склеивает все компоненты массы. Такой продукт очень вкусно смешивается с бананом.
Идея приготовления диетического бананового пирога с овсянкой опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Десерт можно есть даже на завтрак.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 120 г
- горячее молоко – 250 мл
- бананы – 2 шт
- яйца – 2 шт
- какао – 30 г
- соль – щепотка
- орешки – 60 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- ароматизатор миндаля
Способ приготовления:
1. Овсянку залить горячим молоком и пока отставить.
2. Бананы превратить в пюре.
3. Добавить яйца, соль и взбить.
4. Просеять какао и разрыхлитель.
5. Добавить орешки и ароматизатор, перемешать.
6. Соединить овсянку с банановой массой.
7. Смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой.
8. Перелить массу и отправить в духовку при 180 градусах 30-40 минут.
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