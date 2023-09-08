Такой пирог не навредит вашей фигуре и будет даже полезным, ведь в его составе нет муки. Вместо него нужно добавить овсянку. Она набухает и склеивает все компоненты массы. Такой продукт очень вкусно смешивается с бананом.

Идея приготовления диетического бананового пирога с овсянкой опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Десерт можно есть даже на завтрак.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 120 г

горячее молоко – 250 мл

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бананы – 2 шт

яйца – 2 шт

какао – 30 г

соль – щепотка

орешки – 60 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

ароматизатор миндаля

Способ приготовления:

1. Овсянку залить горячим молоком и пока отставить.

2. Бананы превратить в пюре.

3. Добавить яйца, соль и взбить.

4. Просеять какао и разрыхлитель.

5. Добавить орешки и ароматизатор, перемешать.

6. Соединить овсянку с банановой массой.

7. Смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой.

8. Перелить массу и отправить в духовку при 180 градусах 30-40 минут.

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