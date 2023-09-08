Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

Такой пирог не навредит вашей фигуре и будет даже полезным, ведь в его составе нет муки. Вместо него нужно добавить овсянку. Она набухает и склеивает все компоненты массы. Такой продукт очень вкусно смешивается с бананом.

Идея приготовления диетического бананового пирога с овсянкой опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Десерт можно есть даже на завтрак.

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 120 г
  • горячее молоко – 250 мл
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  • бананы – 2 шт
  • яйца – 2 шт
  • какао – 30 г
  • соль – щепотка
  • орешки – 60 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • ароматизатор миндаля

Способ приготовления:

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

1. Овсянку залить горячим молоком и пока отставить.

2. Бананы превратить в пюре.

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

3. Добавить яйца, соль и взбить.

4. Просеять какао и разрыхлитель.

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

5. Добавить орешки и ароматизатор, перемешать.

6. Соединить овсянку с банановой массой.

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

7. Смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой.

8. Перелить массу и отправить в духовку при 180 градусах 30-40 минут.

Полезный банановый торт без муки: из чего сделать тесто

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