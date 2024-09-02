Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

Салат – это замечательное блюдо для обеда, если объединить правильные ингредиенты. К примеру, продукты с богатым содержанием белка. И, конечно же, ни в коем случае нельзя использовать майонез.

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Идея приготовления полезного белкового салата для сытного обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро.

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

Ингредиенты:

  • филе куриное – 250 г.
  • сыр твердый – 80 г.
  • ананасы консервированные – 120 г.
  • сметана 10% – 3 ст. л.
  • яйца куриные – 4 шт.
  • соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

1. Мясо порезать пластинками.

2. Посолить, добавить любимые специи.

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

3. Обжарить на капле растительного масла до готовности или запечь.

4. Яйца отварить, творог измельчить на терке.

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

5. Для соуса смешать сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

6. Мясо, ананасы и яйца порезать.

Полезный белковый салат для сытного обеда: заправляется сметаной.

7. Добавить тертый сыр, заправить салат.

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