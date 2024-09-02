Салат – это замечательное блюдо для обеда, если объединить правильные ингредиенты. К примеру, продукты с богатым содержанием белка. И, конечно же, ни в коем случае нельзя использовать майонез.

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Идея приготовления полезного белкового салата для сытного обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

филе куриное – 250 г.

сыр твердый – 80 г.

ананасы консервированные – 120 г.

сметана 10% – 3 ст. л.

яйца куриные – 4 шт.

соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порезать пластинками.

2. Посолить, добавить любимые специи.

3. Обжарить на капле растительного масла до готовности или запечь.

4. Яйца отварить, творог измельчить на терке.

5. Для соуса смешать сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.

6. Мясо, ананасы и яйца порезать.

7. Добавить тертый сыр, заправить салат.

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