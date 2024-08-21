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Полезный белковый салат, который можно есть на ночь: готовится 7 минут
Идеальное блюдо для ужина – легкий салат или белковые продукты, например, филе, яйца, бобовые. Все эти продукты можно легко обьединить в одном салате, но майонез лучше не использовать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового салата из яиц, филе и ананаса.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 250 г
- Сыр жесткий – 80 г
- Ананасы консервированные – 120 г
- Сметана 10% – 3 ст. л.
- Яйца куриные – 4 шт.
- Соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо запеките или отварите и нарежьте пластинками. Яйца отварите и нарежьте, сыр натрите на терке.
2. Для соуса: смешайте сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.
3. Мясо, порезанные ананасы и яйца выложите в миску, добавьте тертый сыр, заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть.
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