Полезный белковый салат, который можно есть на ночь: готовится 7 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Идеальное блюдо для ужина – легкий салат или белковые продукты, например, филе, яйца, бобовые. Все эти продукты можно легко обьединить в одном салате, но майонез лучше не использовать. 

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Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового салата из яиц, филе и ананаса. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 250 г
  • Сыр жесткий – 80 г
  • Ананасы консервированные – 120 г
  • Сметана 10% – 3 ст. л.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо запеките или отварите и нарежьте пластинками. Яйца отварите и нарежьте, сыр натрите на терке.

Филе для блюда

2. Для соуса: смешайте сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.

Приготовление салата

3. Мясо, порезанные ананасы и яйца выложите в миску, добавьте тертый сыр, заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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