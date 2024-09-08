Такой чиа-пудинг вам не придется выпекать и тратить на приготовление много времени. При этом десерт получается очень полезным и питательным, с большим количеством важных для организма микроэлементов. Подавать можно прямо в стаканах.

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Идея приготовления чиа-пудинга из ряженки опубликована на странице фудблогера Елены с ником prukorm.tarilochku в Instagram. Блюдо еще и очень эстетичное.

Ингредиенты:

чернослив – 4-5 шт.

ряженка – 200 мл.

семена чиа – 2 ст.л.

грецкие орехи – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Чернослив залить кипятком на 15 минут.

2. Затем слить воду и порезать мелко.

3. К ряженке добавить семена чиа и перемешать.

4. Через 10-15 минут снова тщательно перемешать, чтобы не было сухих комочков.

5. Натереть на терке грецкий орех и выложить слоями десерт: полстакана пудинга, порезанный чернослив, потертые орешки, снова пудинг.

6. Украсить, потереть сверху орешки.

7. Оставить на ночь в холодильнике.

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