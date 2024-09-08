Полезный чиа-пудинг из ряженки: готовится всего из четырех ингредиентов
Такой чиа-пудинг вам не придется выпекать и тратить на приготовление много времени. При этом десерт получается очень полезным и питательным, с большим количеством важных для организма микроэлементов. Подавать можно прямо в стаканах.
Идея приготовления чиа-пудинга из ряженки опубликована на странице фудблогера Елены с ником prukorm.tarilochku в Instagram. Блюдо еще и очень эстетичное.
Ингредиенты:
- чернослив – 4-5 шт.
- ряженка – 200 мл.
- семена чиа – 2 ст.л.
- грецкие орехи – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Чернослив залить кипятком на 15 минут.
2. Затем слить воду и порезать мелко.
3. К ряженке добавить семена чиа и перемешать.
4. Через 10-15 минут снова тщательно перемешать, чтобы не было сухих комочков.
5. Натереть на терке грецкий орех и выложить слоями десерт: полстакана пудинга, порезанный чернослив, потертые орешки, снова пудинг.
6. Украсить, потереть сверху орешки.
7. Оставить на ночь в холодильнике.
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