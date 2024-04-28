Семена чиа – это очень полезный суперфуд, который сейчас активно используют в кулинарии. Из него можно сделать самостоятельный десерт, который отлично подходит для полноценного завтрака. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Идея приготовления полезного чиа-пудинга из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita.cooking в Instagram. Очень вкусно сочетать с медом, гранолой и фруктами.

Ингредиенты на 2 порции:

семена чиа – 4 столовые ложки

молоко – 400 мл (кокосовое, миндальное, коровье)

мед – 3 чайные ложки

Способ приготовления:

1. К семенам чиа добавляем молоко. Пропорция 1 ложка чиа – 100 мл молока.

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2. Положить туда мед.

3. Хорошо перемешать.

4. Накрыть пищевой пленкой.

5. Убрать в холодильник на ночь.

6. Утром пудинг можно есть.

7. Добавьте в него любимые фрукты: банан, клубнику. Также очень вкусно с гранолой.

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