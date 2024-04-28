Полезный чиа-пудинг вместо калорийных десертов: понадобится всего 3 ингредиента
Семена чиа – это очень полезный суперфуд, который сейчас активно используют в кулинарии. Из него можно сделать самостоятельный десерт, который отлично подходит для полноценного завтрака. Вам понадобится всего 3 ингредиента.
Идея приготовления полезного чиа-пудинга из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita.cooking в Instagram. Очень вкусно сочетать с медом, гранолой и фруктами.
Ингредиенты на 2 порции:
- семена чиа – 4 столовые ложки
- молоко – 400 мл (кокосовое, миндальное, коровье)
- мед – 3 чайные ложки
Способ приготовления:
1. К семенам чиа добавляем молоко. Пропорция 1 ложка чиа – 100 мл молока.
2. Положить туда мед.
3. Хорошо перемешать.
4. Накрыть пищевой пленкой.
5. Убрать в холодильник на ночь.
6. Утром пудинг можно есть.
7. Добавьте в него любимые фрукты: банан, клубнику. Также очень вкусно с гранолой.
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