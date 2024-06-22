Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой
Сладкого может захотеться в любую погоду. Но, если такое желание появилось летом, когда на улице стоит настоящая жара, лучше предпочесть прохладный десерт, который не только удовлетворит желание отведать сладенького, но и охладит организм.
Фудблогер с ником valerikiry в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и освежающий летний десерт. Она также добавила, что он чем-то напоминает "Птичье молоко" и отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты
- Корица – 1 ч.л.
- Желатин – 6 гр
- Вода – 30 мл
- Йогурт – 200 мл
- Вишня без косточки – 200 гр
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Желатин залить водой и оставить для набухания.
2. Йогурт с вишней и медом взбить блендером. Процедить через сито.
3. Подогреть желатин в микроволновке до растворения.
4. Добавлять желатин тоненькой струйкой в йогуртовую массу взбивая блендером.
5. Перелить в порционную посуду и поставить в холодильник на несколько часов, украсить по желанию и подавать на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: