Сладкого может захотеться в любую погоду. Но, если такое желание появилось летом, когда на улице стоит настоящая жара, лучше предпочесть прохладный десерт, который не только удовлетворит желание отведать сладенького, но и охладит организм.

Фудблогер с ником valerikiry в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и освежающий летний десерт. Она также добавила, что он чем-то напоминает "Птичье молоко" и отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты

Корица – 1 ч.л.

Желатин – 6 гр

Вода – 30 мл

Йогурт – 200 мл

Вишня без косточки – 200 гр

Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Желатин залить водой и оставить для набухания.

2. Йогурт с вишней и медом взбить блендером. Процедить через сито.

3. Подогреть желатин в микроволновке до растворения.

4. Добавлять желатин тоненькой струйкой в йогуртовую массу взбивая блендером.

5. Перелить в порционную посуду и поставить в холодильник на несколько часов, украсить по желанию и подавать на стол.

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