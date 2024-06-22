Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

Сладкого может захотеться в любую погоду. Но, если такое желание появилось летом, когда на улице стоит настоящая жара, лучше предпочесть прохладный десерт, который не только удовлетворит желание отведать сладенького, но и охладит организм.

Фудблогер с ником valerikiry в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и освежающий летний десерт. Она также добавила, что он чем-то напоминает "Птичье молоко" и отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой.

Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

Ингредиенты

  • Корица – 1 ч.л.
  • Желатин – 6 гр
  • Вода – 30 мл
  • Йогурт – 200 мл
  • Вишня без косточки – 200 гр
  • Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Желатин залить водой и оставить для набухания.

2. Йогурт с вишней и медом взбить блендером. Процедить через сито.

Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

3. Подогреть желатин в микроволновке до растворения.

4. Добавлять желатин тоненькой струйкой в йогуртовую массу взбивая блендером.

Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

5. Перелить в порционную посуду и поставить в холодильник на несколько часов, украсить по желанию и подавать на стол.

Йогуртовый десерт с вишней: для тех, кто следит за фигурой

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