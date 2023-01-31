Полезный домашний майонез: без сырых яиц, горчицы, молока и масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезный домашний майонез: без сырых яиц, горчицы, молока и масла

Густой, нежный и главный – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц, на молоке, с горчицей, растительным маслом и даже авокадо. Процесс приготовления занимает всего несколько минут.

Фудблогер Ирина Табачук (iryna_tabahy) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного домашнего майонеза без сырых яиц, горчицы, молока и растительного масла.

Рецепт домашнего майонеза без сырых яиц, горчицы, молока и растительного масла

Ингредиенты:

  • яйца вареные – 2 шт
  • йогурт – 100 г
  • сок 1\2 лимона
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  • специи
  • чеснок (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить до готовности.

Домашний майонез из вареных яиц и йогурта

2. Готовые яйца смешать с йогуртом и лимонным соком. Сбить все погружным блендером до однородности.

3. В готовый майонез добавить любимые специи и по желанию измельченный через пресс чеснок. Перемешать.

Важные моменты:

  • Желательно готовить майонез в чаше блендера или в высокой банке, чтобы масса не расплывалась.
  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Как приготовить полезный домашний майонез

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