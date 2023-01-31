Полезный домашний майонез: без сырых яиц, горчицы, молока и масла
Густой, нежный и главный – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц, на молоке, с горчицей, растительным маслом и даже авокадо. Процесс приготовления занимает всего несколько минут.
Фудблогер Ирина Табачук (iryna_tabahy) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного домашнего майонеза без сырых яиц, горчицы, молока и растительного масла.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 2 шт
- йогурт – 100 г
- сок 1\2 лимона
- специи
- чеснок (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить до готовности.
2. Готовые яйца смешать с йогуртом и лимонным соком. Сбить все погружным блендером до однородности.
3. В готовый майонез добавить любимые специи и по желанию измельченный через пресс чеснок. Перемешать.
Важные моменты:
- Желательно готовить майонез в чаше блендера или в высокой банке, чтобы масса не расплывалась.
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
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