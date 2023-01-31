Густой, нежный и главный – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц, на молоке, с горчицей, растительным маслом и даже авокадо. Процесс приготовления занимает всего несколько минут.

Фудблогер Ирина Табачук (iryna_tabahy) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного домашнего майонеза без сырых яиц, горчицы, молока и растительного масла.

Ингредиенты:

яйца вареные – 2 шт

йогурт – 100 г

сок 1\2 лимона

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специи

чеснок (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить до готовности.

2. Готовые яйца смешать с йогуртом и лимонным соком. Сбить все погружным блендером до однородности.

3. В готовый майонез добавить любимые специи и по желанию измельченный через пресс чеснок. Перемешать.

Важные моменты:

Желательно готовить майонез в чаше блендера или в высокой банке, чтобы масса не расплывалась.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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