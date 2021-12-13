Полезный домашний майонез без яиц: рецепты с авокадо и молоком

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Полезный домашний майонез без яиц: рецепты с авокадо и молоком

Новогодние праздники уже на подходе, а это значит, что на праздничном столе будет множество блюд и салатов с майонезным соусом. Для того, чтобы точно быть уверенным в качестве такого продукта, лучше всего приготовить майонез в домашних условиях. К тому же существует много полезных вариаций, которые не навредят фигуре и даже подойдут для тех, кто соблюдает пост.

Редакция FoodOboz поделится рецептами майонеза без яиц с авокадо и молоком.

Майонез без яиц с авокадо по рецепту шеф-повара ponomar_valeriy. Такой соус можно удачно соединить с салатами или просто в качестве намазки на хлеб. Также подойдет для тех, кто соблюдает пост. Опубликовано в Instagram.

Майонез по авокадо
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Ингредиенты:

  • авокадо – 150 г

  • сок лайма или лимона – 1 ч. л.

  • горчица – 0,5 ч. л.

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • соль

Способ приготовления:

1. Очистить авокадо от кожицы и сердцевины. Мякоть положить в чашу блендера.

Подготовка авокадо

2. Добавить остальные компоненты и взбить блендером.

Майонез без яиц с молоком по рецепту фудблогера katyamull. Опубликовано в Instagram.

Майонез на молоке

Ингредиенты:

  • топленое\обычное молоко – 100 мл

  • подсолнечное масло – 230 мл

  • лимонный сок – 1 ч. л.

  • горчица – 1\2 ч. л.

  • соевый соус – 1\2 ч. л.

  • сухой чеснок

  • соль

Способ приготовления:

1. Все компоненты сбить с помощью блендера. Если соус получится недостаточно густым, можно добавить еще немного масла и снова взбить.

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