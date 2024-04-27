Вместо магазинных конфет с разнообразными наполнителями и красителями приготовьте домашний мармелад. Для него вам понадобится всего 3 простых и натуральных ингредиента. Такие сладости будут безопасные для детей и взрослых.

Идея приготовления полезного мармелада из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Можно выбрать любые формы, которые вам нравятся.

Ингредиенты:

200 мл. сока (апельсин, вишня, виноград или яблоко)

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20 г сахара (если сок кислый добавляем больше)

1 ч.л. с горкой агар-агара (сила геля 1200)

Способ приготовления:

1. Сок соединить с сахаром и агар-агаром.

2. Перемешать, поставить в средний огонь.

3. Довести до кипения, варить 4 минуты, периодически помешивая.

4. Перелить смесь в сосуд с носиком для удобства.

5. Залить в формы.

6. Удобнее всего использовать силиконовые формы – их ничем не нужно смазывать.

7. Можно разлить прямо в контейнер, затем нарезать ножом на кубики.

8. Оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.

9. После этого извлечь из формы.

10. Готовый мармелад хранить в холодильнике.

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