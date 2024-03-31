Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

Гуакамоле – питательная закуска из авокадо. Все ингредиенты для такого блюда следует измельчить и соединить с заправкой на основе масла и специй. Получившуюся массу можно просто намазать на хлеб или лаваш – это точно гораздо лучше, чем магазинные намазки.

Идея приготовления гуакамоле по авокадо за 5 минут опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для такого блюда ничего не нужно отваривать, поэтому вы сделаете его очень быстро.

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок
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Ингредиенты:

  • авокадо – 2 шт.
  • лук синий – 0,5 шт.
  • лимонный сок – 1-2 ч.л.
  • филе очищенных помидоров – 100 г
  • соль
  • перец чили – по вкусу
  • кинза – половина пучка (можно заменить по своему вкусу);
  • оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

1. Очистить авокадо.

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

2. Нажать в миске вилкой.

3. Добавить сок лимона.

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

4. Остальные ингредиенты измельчить и смешать с авокадо.

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

5. Добавить масло и привести по вкусу.

Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок

6. Подавать с чипсами начос, можно выкладывать на брускеты, тако, тортилью, лаваш или даже заправлять спагетти и равиоли.

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