Гуакамоле – питательная закуска из авокадо. Все ингредиенты для такого блюда следует измельчить и соединить с заправкой на основе масла и специй. Получившуюся массу можно просто намазать на хлеб или лаваш – это точно гораздо лучше, чем магазинные намазки.

Идея приготовления гуакамоле по авокадо за 5 минут опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для такого блюда ничего не нужно отваривать, поэтому вы сделаете его очень быстро.

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Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.

лук синий – 0,5 шт.

лимонный сок – 1-2 ч.л.

филе очищенных помидоров – 100 г

соль

перец чили – по вкусу

кинза – половина пучка (можно заменить по своему вкусу);

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистить авокадо.

2. Нажать в миске вилкой.

3. Добавить сок лимона.

4. Остальные ингредиенты измельчить и смешать с авокадо.

5. Добавить масло и привести по вкусу.

6. Подавать с чипсами начос, можно выкладывать на брускеты, тако, тортилью, лаваш или даже заправлять спагетти и равиоли.

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