Полезный гуакамоле из авокадо за 5 минут: лучше любых намазок
Гуакамоле – питательная закуска из авокадо. Все ингредиенты для такого блюда следует измельчить и соединить с заправкой на основе масла и специй. Получившуюся массу можно просто намазать на хлеб или лаваш – это точно гораздо лучше, чем магазинные намазки.
Идея приготовления гуакамоле по авокадо за 5 минут опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для такого блюда ничего не нужно отваривать, поэтому вы сделаете его очень быстро.
Ингредиенты:
- авокадо – 2 шт.
- лук синий – 0,5 шт.
- лимонный сок – 1-2 ч.л.
- филе очищенных помидоров – 100 г
- соль
- перец чили – по вкусу
- кинза – половина пучка (можно заменить по своему вкусу);
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очистить авокадо.
2. Нажать в миске вилкой.
3. Добавить сок лимона.
4. Остальные ингредиенты измельчить и смешать с авокадо.
5. Добавить масло и привести по вкусу.
6. Подавать с чипсами начос, можно выкладывать на брускеты, тако, тортилью, лаваш или даже заправлять спагетти и равиоли.
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