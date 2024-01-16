Полезный гуакамоле: как правильно готовить закуску из авокадо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как правильно приготовить гуакамоле

Авокадо – одно из самых полезных продуктов, в котором много витаминов и минералов. Оно также богато пищевыми волокнами, аскорбиновой и фолиевой кислотой, калием, медью. Кроме этого, в нем содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу сердца. Авокадо можно добавлять в салаты, делать соусы, закуски и даже десерты.

Авокадо для приготовления гуакамоле

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного гуакамоле из авокадо, с помидорами и красным луком.

Рецепт гуакамоле
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Ингредиенты:

  • Авокадо "Хасс"– 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Красный лук – 1/2 шт.
  • Чили – 1/2 шт.
  • Сок лайма
  • Кинза
  • Оливковое масло – 1/2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам авокадо, удалите косточку, выберите мякоть. Переложите в миску и разомните вилкой до однородности.

Авокадо для блюда

2. Порежьте мелко лук, помидоры, чили и зелень. 

Овощи для закуски

3. Добавьте все к авокадо, полейте соком лайма, добавьте оливковое масло и специи, перемешайте.

Готовое гуакамоле

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