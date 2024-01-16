Полезный гуакамоле: как правильно готовить закуску из авокадо
Авокадо – одно из самых полезных продуктов, в котором много витаминов и минералов. Оно также богато пищевыми волокнами, аскорбиновой и фолиевой кислотой, калием, медью. Кроме этого, в нем содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу сердца. Авокадо можно добавлять в салаты, делать соусы, закуски и даже десерты.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного гуакамоле из авокадо, с помидорами и красным луком.
Ингредиенты:
- Авокадо "Хасс"– 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Чили – 1/2 шт.
- Сок лайма
- Кинза
- Оливковое масло – 1/2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрежьте пополам авокадо, удалите косточку, выберите мякоть. Переложите в миску и разомните вилкой до однородности.
2. Порежьте мелко лук, помидоры, чили и зелень.
3. Добавьте все к авокадо, полейте соком лайма, добавьте оливковое масло и специи, перемешайте.
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