Хек – идеальная рыба для запекания. Ее еще можно тушить с овощами и соусами, а также готовить со сливками и делать вкусные котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека в кляре из муки, специй и яиц.

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Ингредиенты:

Хек – 500 г

Яйца – 2 шт.

Вода – 50 мл

Мука – 4,5 ст. л.

Соль, черный перец по вкусу

Масло

Способ приготовления:

1. Кляр: взбейте яйца с солью и перцем, добавьте муку, воду и перемешайте.

2. Порежьте рыбу, удалите все кости и плавники.

3. Обваляйте рыбу в муке, далее обмокните в кляре и пожарьте.

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