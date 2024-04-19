Полезный хек для ужина за считаные минуты: рыба получится очень сочной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Хек – идеальная рыба для запекания. Ее еще можно тушить с овощами и соусами, а также готовить со сливками и делать вкусные котлеты.

Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека в кляре из муки, специй и яиц.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Хек – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Вода – 50 мл
  • Мука – 4,5 ст. л.
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Масло

Способ приготовления:

1. Кляр: взбейте яйца с солью и перцем, добавьте муку, воду и перемешайте.

Яйца с мукой

2. Порежьте рыбу, удалите все кости и плавники.

Кляр для рыбы

3. Обваляйте рыбу в муке, далее обмокните в кляре и пожарьте.

Готовый хек

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