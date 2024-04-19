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Полезный хек для ужина за считаные минуты: рыба получится очень сочной
Хек – идеальная рыба для запекания. Ее еще можно тушить с овощами и соусами, а также готовить со сливками и делать вкусные котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека в кляре из муки, специй и яиц.
Ингредиенты:
- Хек – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Вода – 50 мл
- Мука – 4,5 ст. л.
- Соль, черный перец по вкусу
- Масло
Способ приготовления:
1. Кляр: взбейте яйца с солью и перцем, добавьте муку, воду и перемешайте.
2. Порежьте рыбу, удалите все кости и плавники.
3. Обваляйте рыбу в муке, далее обмокните в кляре и пожарьте.
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