Домашний хлеб можно готовить не только из муки, но еще можно использовать отруби, тыкву, а еще авокадо. Чтобы хлеб не распадался, можно муку заменить на псилиум – шелуха семян подорожника, натуральное растворимое волокно, биологически активная добавка, клетчатка.

Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного домашнего хлеба из авокадо.

Ингредиенты:

авокадо

твердый сыр

яйца

псилиум (можно без)

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой авокадо, добавьте тертый сыр, яйцо и псилиум, перемешайте.

2. На противень выложите пергамент, выложите ложкой основу для хлеба и запекайте до готовности.

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