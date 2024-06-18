Полезный хлеб из авокадо: готовится без муки, дрожжей, сахара и масла
Домашний хлеб можно готовить не только из муки, но еще можно использовать отруби, тыкву, а еще авокадо. Чтобы хлеб не распадался, можно муку заменить на псилиум – шелуха семян подорожника, натуральное растворимое волокно, биологически активная добавка, клетчатка.
Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного домашнего хлеба из авокадо.
Ингредиенты:
- авокадо
- твердый сыр
- яйца
- псилиум (можно без)
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой авокадо, добавьте тертый сыр, яйцо и псилиум, перемешайте.
2. На противень выложите пергамент, выложите ложкой основу для хлеба и запекайте до готовности.
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