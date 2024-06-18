Полезный хлеб из авокадо: готовится без муки, дрожжей, сахара и масла

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный хлеб из авокадо: готовится без муки, дрожжей, сахара и масла

Домашний хлеб можно готовить не только из муки, но еще можно использовать отруби, тыкву, а еще авокадо. Чтобы хлеб не распадался, можно муку заменить на псилиум – шелуха семян подорожника, натуральное растворимое волокно, биологически активная добавка, клетчатка. 

Вкусный домашний хлеб

Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного домашнего хлеба из авокадо. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • авокадо 
  • твердый сыр
  • яйца 
  • псилиум (можно без)

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой авокадо, добавьте тертый сыр, яйцо и псилиум, перемешайте.

Основа для хлеба

2. На противень выложите пергамент, выложите ложкой основу для хлеба и запекайте до готовности.

Готовый хлеб

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