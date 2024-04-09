Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Для салатов ее лучше не варить, а запекать, так она будет еще более полезной и при этом сохранив сладкий вкус.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с нутом, петрушкой, тахини.

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Ингредиенты:

Свекла – 1 шт

Чеснок – 1 шт.

Нут отварной – 200 г

Лук зеленый

Петрушка

Тахини (кунжутная паста) – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Грецкие орехи – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Из свеклы и чеснока срежьте верхушку, посыпьте солью и добавьте каплю растительного масла, заверните в фольгу.

2. Запекайте свеклу в духовке при 180 С, чеснок 35-40 минут, свеклу 40-90 минут.

3. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и измельчите.

4. Подавайте с мелко нарезанными грецкими орехами, петрушкой и ароматным оливковым маслом.

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