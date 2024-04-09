Полезный хумус из свеклы: идеальное дополнение к борщу, мясу и салу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт свекольной закуски

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Для салатов ее лучше не варить, а запекать, так она будет еще более полезной и при этом сохранив сладкий вкус. 

Витаминный салат из свеклы

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с нутом, петрушкой, тахини. 

Рецепт хумуса
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Ингредиенты: 

  • Свекла – 1 шт
  • Чеснок – 1 шт. 
  • Нут отварной – 200 г
  • Лук зеленый
  • Петрушка
  • Тахини (кунжутная паста) – 1 ч. л. 
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 
  • Сок лимона – 1 ст. л. 
  • Соль и перец – по вкусу
  • Грецкие орехи – 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Из свеклы и чеснока срежьте верхушку, посыпьте солью и добавьте каплю растительного масла, заверните в фольгу.

2. Запекайте свеклу в духовке при 180 С, чеснок 35-40 минут, свеклу 40-90 минут. 

Как приготовить свеклу

3. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и измельчите. 

Приготовление блюда

4. Подавайте с мелко нарезанными грецкими орехами, петрушкой и ароматным оливковым маслом. 

Готовый хумус из свеклы

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