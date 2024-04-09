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Полезный хумус из свеклы: идеальное дополнение к борщу, мясу и салу
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Для салатов ее лучше не варить, а запекать, так она будет еще более полезной и при этом сохранив сладкий вкус.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с нутом, петрушкой, тахини.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт
- Чеснок – 1 шт.
- Нут отварной – 200 г
- Лук зеленый
- Петрушка
- Тахини (кунжутная паста) – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль и перец – по вкусу
- Грецкие орехи – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Из свеклы и чеснока срежьте верхушку, посыпьте солью и добавьте каплю растительного масла, заверните в фольгу.
2. Запекайте свеклу в духовке при 180 С, чеснок 35-40 минут, свеклу 40-90 минут.
3. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и измельчите.
4. Подавайте с мелко нарезанными грецкими орехами, петрушкой и ароматным оливковым маслом.
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