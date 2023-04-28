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Полезный и легкий салат для тех, кто на диете: делимся самым простым рецептом
Если вы на диете, но хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое при этом будет легким, лучшим вариантой будет любой овощной салат. К нему можно добавить мясо, рыбу, морепродукты, не жирный сыр, зелень, масло, цитрусовые.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного диетического салата из зелени, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- микс салата
- куриное филе запеченное в специях
- черри
- сыр моцарелла
- грейпфрут
Заправка:
- сок грейпфрута (из одной дольки)
- мед – 20 г
- горчица в зернах – 20 г
- бальзамический соус/уксус – 20 г
- соль, перец – по вкусу
- оливковое/растительное масло – 60 мл
Способ приготовления:
1. Филе запеките со специями.
2. Помидоры черри порежьте пополам, очищенный грейпфрут также порежьте.
3. Листья салата помойте.
4. Моцареллу порежьте на куски.
5. Для соуса: смешайте все ингредиенты.
6. Соберите салат и полейте соусом.
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