Если вы на диете, но хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое при этом будет легким, лучшим вариантой будет любой овощной салат. К нему можно добавить мясо, рыбу, морепродукты, не жирный сыр, зелень, масло, цитрусовые.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного диетического салата из зелени, с филе и сыром.

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Ингредиенты:

микс салата

куриное филе запеченное в специях

черри

сыр моцарелла

грейпфрут

Заправка:

сок грейпфрута (из одной дольки)

мед – 20 г

горчица в зернах – 20 г

бальзамический соус/уксус – 20 г

соль, перец – по вкусу

оливковое/растительное масло – 60 мл

Способ приготовления:

1. Филе запеките со специями.

2. Помидоры черри порежьте пополам, очищенный грейпфрут также порежьте.

3. Листья салата помойте.

4. Моцареллу порежьте на куски.

5. Для соуса: смешайте все ингредиенты.

6. Соберите салат и полейте соусом.

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