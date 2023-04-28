Полезный и легкий салат для тех, кто на диете: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный салат

Если вы на диете, но хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое при этом будет легким, лучшим вариантой будет любой овощной салат. К нему можно добавить мясо, рыбу, морепродукты, не жирный сыр, зелень, масло, цитрусовые. 

Овощной салат

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного диетического салата из зелени, с филе и сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • микс салата
  • куриное филе запеченное в специях
  • черри
  • сыр моцарелла 
  • грейпфрут

Заправка: 

  • сок грейпфрута (из одной дольки)
  • мед – 20 г
  • горчица в зернах – 20 г
  • бальзамический соус/уксус – 20 г
  • соль, перец – по вкусу 
  • оливковое/растительное масло – 60 мл

Способ приготовления:

1. Филе запеките со специями.

Куриное филе для салата

2. Помидоры черри порежьте пополам, очищенный грейпфрут также порежьте.

Помидоры черри

3. Листья салата помойте.

4. Моцареллу порежьте на куски. 

Сыр моцарелла

5. Для соуса: смешайте все ингредиенты.

6. Соберите салат и полейте соусом.

Готовый салат

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