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Полезный и легкий салат из 3 ингредиентов за 10 минут: из чего приготовить
Салаты из свежих овощей – лучшее блюдо для легкого обеда, ужина. Лучше всего заправлять их не майонезом, а сметаной, йогуртом, ароматными маслами.
Диетолог Uzman Diyetisyen поделился в Instagram рецептом самого элементарного салата, который готовится из огурцов, с укропом и йогуртом.
Ингредиенты:
- йогурт без добавок – 4 ст. л.
- огурец – 1 шт.
- укроп – пучок
- кукуруза – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте огурец кольцами.
2. Измельчите укроп.
3. Выложите на блюдо йогурт, сверху огурцы, кукурузу и укроп, перемешайте.
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