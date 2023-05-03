Салаты из свежих овощей – лучшее блюдо для легкого обеда, ужина. Лучше всего заправлять их не майонезом, а сметаной, йогуртом, ароматными маслами.

Диетолог Uzman Diyetisyen поделился в Instagram рецептом самого элементарного салата, который готовится из огурцов, с укропом и йогуртом.

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Ингредиенты:

йогурт без добавок – 4 ст. л.

огурец – 1 шт.

укроп – пучок

кукуруза – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте огурец кольцами.

2. Измельчите укроп.

3. Выложите на блюдо йогурт, сверху огурцы, кукурузу и укроп, перемешайте.

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