Полезный и пышный омлет в духовке из 3 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака
Быстрое, сытное и очень вкусное блюдо для завтрака и даже обеда – омлет. Его основа – всегда яйца и молоко. Готовить его можно на сковороде и в духовке, а для того, чтобы он был сытным – добавьте ветчину, сыр, овощи.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом полезного, пышного омлета с начинкой, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- Яйца – 5 шт.
- Молоко – 250 мл
- Соль – щепотка
Дополнительно для начинки (но можно готовит и без)
- сыр
- овощи
- зелень
- ветчина
- колбаса
- куриное филе жареное
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью.
2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.
3. Порежьте произвольно любые продукты для начинки, добавьте яичную смесь, перемешайте.
4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте смесь.
5. Выпекайте в духовке около 10 минут при 180 С.
Подавайте блюдо горячим, очень вкусно будет со свежими овощами или зеленью!
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