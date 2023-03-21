Полезный и пышный омлет в духовке из 3 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт омлета

Быстрое, сытное и очень вкусное блюдо для завтрака и даже обеда – омлет. Его основа – всегда яйца и молоко. Готовить его можно на сковороде и в духовке, а для того, чтобы он был сытным – добавьте ветчину, сыр, овощи. 

Как приготовить вкусный омлет в духовке

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом полезного, пышного омлета с начинкой, который готовится очень быстро. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт. 
  • Молоко – 250 мл
  • Соль – щепотка

Дополнительно для начинки (но можно готовит и без)

  • сыр 
  • овощи 
  • зелень 
  • ветчина 
  • колбаса 
  • куриное филе жареное 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью.

Яйца для омлета

2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

Приготовление омлета

3. Порежьте произвольно любые продукты для начинки, добавьте яичную смесь, перемешайте.

Омлет на завтрак

4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте смесь. 

Сколько готовить омлет в духовке

5. Выпекайте в духовке около 10 минут при 180 С. 

Омлет в духовке

Подавайте блюдо горячим, очень вкусно будет со свежими овощами или зеленью! 

Готовый омлет

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