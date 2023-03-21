Быстрое, сытное и очень вкусное блюдо для завтрака и даже обеда – омлет. Его основа – всегда яйца и молоко. Готовить его можно на сковороде и в духовке, а для того, чтобы он был сытным – добавьте ветчину, сыр, овощи.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом полезного, пышного омлета с начинкой, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Молоко – 250 мл

Соль – щепотка

Дополнительно для начинки (но можно готовит и без)

сыр

овощи

зелень

ветчина

колбаса

куриное филе жареное

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью.

2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

3. Порежьте произвольно любые продукты для начинки, добавьте яичную смесь, перемешайте.

4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте смесь.

5. Выпекайте в духовке около 10 минут при 180 С.

Подавайте блюдо горячим, очень вкусно будет со свежими овощами или зеленью!

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