Полезный и вкусный клюквенный соус к мясу: нужно лишь удачно соединить специи
Большинство не любит клюкву из-за ее слишком кислого привкуса. Но приготовить ее, чтобы она стала вкусным и полезным дополнением к блюдам, вполне возможно благодаря соусу. В нем важно успешно соединить специи и не переварить. Такой клюквенный соус лучше всего сочетается с сочным стейком.
Рецептом клюквенного соуса поделилась нутрициолог Поточевская Елизавета (lizochkaps) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
клюква – 200 г
мед – 1 ст. л.
молотая смесь перцев – 0,5 ч. л.
сушеный чеснок – 2 ч. л.
гвоздика – 1 ст. л.
оливковое масло – 50 мл
соль
Способ приготовления:
1. Клюкву промыть и насыпать в кастрюлю.
2. Поставить на огонь. Готовить несколько минут.
3. Добавить специи и мед.
4. Налить оливковое масло. Перемешать и варить до загустения постоянно помешивая.
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