Полезный и вкусный клюквенный соус к мясу: нужно лишь удачно соединить специи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезный и вкусный клюквенный соус к мясу: нужно лишь удачно соединить специи

Большинство не любит клюкву из-за ее слишком кислого привкуса. Но приготовить ее, чтобы она стала вкусным и полезным дополнением к блюдам, вполне возможно благодаря соусу. В нем важно успешно соединить специи и не переварить. Такой клюквенный соус лучше всего сочетается с сочным стейком.

Рецептом клюквенного соуса поделилась нутрициолог Поточевская Елизавета (lizochkaps) на своей странице в Instagram.

Соус из клюквы

Ингредиенты:

  • клюква – 200 г

  • мед – 1 ст. л.

  • молотая смесь перцев – 0,5 ч. л.

  • сушеный чеснок – 2 ч. л.

  • гвоздика – 1 ст. л.

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  • оливковое масло – 50 мл

  • соль

Клюква для соуса

Способ приготовления:

1. Клюкву промыть и насыпать в кастрюлю.

2. Поставить на огонь. Готовить несколько минут.

Процесс приготовления соуса

3. Добавить специи и мед.

4. Налить оливковое масло. Перемешать и варить до загустения постоянно помешивая.

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