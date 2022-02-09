Полезный и вкусный клюквенный соус к мясу: нужно лишь удачно соединить специи

Большинство не любит клюкву из-за ее слишком кислого привкуса. Но приготовить ее, чтобы она стала вкусным и полезным дополнением к блюдам, вполне возможно благодаря соусу. В нем важно успешно соединить специи и не переварить. Такой клюквенный соус лучше всего сочетается с сочным стейком.

Рецептом клюквенного соуса поделилась нутрициолог Поточевская Елизавета (lizochkaps) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

клюква – 200 г

мед – 1 ст. л.

молотая смесь перцев – 0,5 ч. л.

сушеный чеснок – 2 ч. л.

гвоздика – 1 ст. л.

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оливковое масло – 50 мл

соль

Способ приготовления:

1. Клюкву промыть и насыпать в кастрюлю.

2. Поставить на огонь. Готовить несколько минут.

3. Добавить специи и мед.

4. Налить оливковое масло. Перемешать и варить до загустения постоянно помешивая.

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