Салаты из свеклы – не только полезные, но и очень вкусные и простые в приготовлении. Стоит к свекле добавить всего несколько ингредиентов, и даже один, например сыр, и вы получите идеальное блюдо на каждый день и для праздничного стола.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с фасолью, черносливом, который готовится элементарно.

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Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

чернослив – 300 г

белая фасоль консервированная – 300 г

подсолнечное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Фасоль заранее замочите на 6-8 часов в холодной воде, а лучше на ночь, промойте, отварите в подсоленной воде около часа, остудите, ну или просто возьмите готовую из банки, слейте жидкость.Чернослив залейте кипятком на 15 минут мелко порежьте.

2. Свеклу отварите, очините и порежьте кубиком.

3. Чернослив помойте, залейте горячей водой. После порежьте произвольно.

3. Переложите в миску свеклу, фасоль, чернослив, заправьте маслом, посолите, поперчите и можно есть.

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