Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,6 т.
Рецепт салата

Салаты из свеклы – не только полезные, но и очень вкусные и простые в приготовлении. Стоит к свекле добавить всего несколько ингредиентов, и даже один, например сыр, и вы получите идеальное блюдо на каждый день и для праздничного стола. 

Вкусный салат из свеклы

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с фасолью, черносливом, который готовится элементарно. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт. 
  • чернослив – 300 г
  • белая фасоль консервированная – 300 г
  • подсолнечное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Фасоль заранее замочите на 6-8 часов в холодной воде, а лучше на ночь, промойте, отварите в подсоленной воде около часа, остудите, ну или просто возьмите готовую из банки, слейте жидкость.Чернослив залейте кипятком на 15 минут мелко порежьте. 

Фасоль для салата

2. Свеклу отварите, очините и порежьте кубиком. 

Вареная свекла

3. Чернослив помойте, залейте горячей водой. После порежьте произвольно. 

Салат с черносливом

3. Переложите в миску свеклу, фасоль, чернослив, заправьте маслом, посолите, поперчите и можно есть. 

Готовый салат

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