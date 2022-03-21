Полезный хумус из нута и моркови: элементарный рецепт от нутрициолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный хумус

Хумус – отличная закуска, основой которого является в классическом варианте – нут, чечевица. Но стоит отметить, что рецептов этого блюда много и все они отличаются друг от друга. Если вы хотите получить, например, более острый вкус, смело можно добавить чеснок, а вот нежности блюду придадут орехи.

Как дома приготовить хумус

Нутрициолог Яна Легеза поделилось в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хумуса из нута, с морковью, вялеными томатами и кедровыми орехами.

Рецепт хумуса
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Ингредиенты:

  • нут – 100 г

  • кунжут – 50 г

Нут для хумуса

  • оливковое масло –

    2-3 ст. л.

  • вяленые помидоры – 6-7 шт.

Свежая морковь

  • морковь – 1 шт.

  • чеснок – 1 зуб.

  • лимонный сок – 1 ст. л.

Лимонный сок

  • кедровые орехи – горсть

  • соль, перц, зира – по вкусу

Способ приготовления:

1. На ночь замочите нут.

Замоченный нут

2. Отварите морковь.

3. Обжарьте кунжут на сковороде, пересыпьте в блендер, влейте оливковое масло и взбейте.

Как дома приготовить вкусный хумус

4. Туда же добавьте морковь, нут, специи, часть помидоров, еще масла и снова взбейте до однородности.

Домашний хумус из нута

5. Готовый хумус переложите в подходящую посуду, сверху присыпьте орехами и добавьте вяленые томаты.

Рецепт полезного хумуса

Лучше всего подавать готовый хумус со стеблями сельдерея, морковью и тостами.

Подача хумуса

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