Полезный хумус из нута и моркови: элементарный рецепт от нутрициолога
Хумус – отличная закуска, основой которого является в классическом варианте – нут, чечевица. Но стоит отметить, что рецептов этого блюда много и все они отличаются друг от друга. Если вы хотите получить, например, более острый вкус, смело можно добавить чеснок, а вот нежности блюду придадут орехи.
Нутрициолог Яна Легеза поделилось в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хумуса из нута, с морковью, вялеными томатами и кедровыми орехами.
Ингредиенты:
нут – 100 г
кунжут – 50 г
оливковое масло –
2-3 ст. л.
вяленые помидоры – 6-7 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
лимонный сок – 1 ст. л.
кедровые орехи – горсть
соль, перц, зира – по вкусу
Способ приготовления:
1. На ночь замочите нут.
2. Отварите морковь.
3. Обжарьте кунжут на сковороде, пересыпьте в блендер, влейте оливковое масло и взбейте.
4. Туда же добавьте морковь, нут, специи, часть помидоров, еще масла и снова взбейте до однородности.
5. Готовый хумус переложите в подходящую посуду, сверху присыпьте орехами и добавьте вяленые томаты.
Лучше всего подавать готовый хумус со стеблями сельдерея, морковью и тостами.
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