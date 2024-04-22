Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
60
Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

Крекер, приготовленный по этому рецепту, может служить отличным перекусом, который можно есть детям, а также следящим за своей фигурой.

Как приготовить крекер, который можно брать в дорогу, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, он быстро готовится.

Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

Ингредиенты

  • Семена тыквы – 150 гр
  • Семена подсолнечника – 100 гр
  • Семена чиа – 50 гр
  • Кунжут – 75 гр
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  • Лен – 75 гр
  • Овсяные хлопья – 50 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Кипяток – 400 мл
  • Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиент смешать в миске и хорошо прижать. Оставить на 30 минут.

Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

2. Противень смазать маслом и застелить пергаментом.

Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

3. Выложить смесь на пергамент, разровнять, накрыть пергаментом и прижать с помощью стакана по всей площади.

Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара

4. Снять пергамент и отправить противень в разогретую духовку до 160 градусов на 1 час.

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