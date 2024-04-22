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Полезный крекер на все случаи жизни: рецепт известного шеф-повара
Крекер, приготовленный по этому рецепту, может служить отличным перекусом, который можно есть детям, а также следящим за своей фигурой.
Как приготовить крекер, который можно брать в дорогу, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, он быстро готовится.
Ингредиенты
- Семена тыквы – 150 гр
- Семена подсолнечника – 100 гр
- Семена чиа – 50 гр
- Кунжут – 75 гр
- Лен – 75 гр
- Овсяные хлопья – 50 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Кипяток – 400 мл
- Сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Все ингредиент смешать в миске и хорошо прижать. Оставить на 30 минут.
2. Противень смазать маслом и застелить пергаментом.
3. Выложить смесь на пергамент, разровнять, накрыть пергаментом и прижать с помощью стакана по всей площади.
4. Снять пергамент и отправить противень в разогретую духовку до 160 градусов на 1 час.
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