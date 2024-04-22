Крекер, приготовленный по этому рецепту, может служить отличным перекусом, который можно есть детям, а также следящим за своей фигурой.

Как приготовить крекер, который можно брать в дорогу, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, он быстро готовится.

Ингредиенты

Семена тыквы – 150 гр

Семена подсолнечника – 100 гр

Семена чиа – 50 гр

Кунжут – 75 гр

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Лен – 75 гр

Овсяные хлопья – 50 гр

Соль – 1 ч.л.

Кипяток – 400 мл

Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиент смешать в миске и хорошо прижать. Оставить на 30 минут.

2. Противень смазать маслом и застелить пергаментом.

3. Выложить смесь на пергамент, разровнять, накрыть пергаментом и прижать с помощью стакана по всей площади.

4. Снять пергамент и отправить противень в разогретую духовку до 160 градусов на 1 час.

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