Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо
Из кабачков часто готовят разнообразные закуски, запеканки и консервацию. Также такой овощ может стать отличной основой для питательного крем-супа, который отлично подходит для обеда. Для такого блюда вам даже не понадобится мясо.
Идея приготовления кабачкового крем-супа для обеда опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Обязательно сделайте хрустящие сухарики к такому блюду.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- кабачки – 4 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- плавленый творог – 150 г
- растительное масло и сливочное масло для жарки
- соль – по вкусу
- петрушка
Способ приготовления:
1. Нарезать мелко лук и чеснок.
2. Морковь порезать либо натереть.
3. Почистить кабачки, картофель и нарезать небольшими кусочками.
4. На смеси растительного масла и сливочного масла жарить лук и чеснок.
5. Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавить морковь, картофель, кабачки.
6. Залить воду, чтобы она почти покрыла овощи. Посолить.
7. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 30 минут.
8. Добавить натертый плавленый сыр. Перемешайте и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
9. Взбить крем-суп погружным блендером до однородной смеси.
10. На этом этапе довести крем-суп по вкусу, при необходимости, добавить соль.
11. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.
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