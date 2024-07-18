Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

Из кабачков часто готовят разнообразные закуски, запеканки и консервацию. Также такой овощ может стать отличной основой для питательного крем-супа, который отлично подходит для обеда. Для такого блюда вам даже не понадобится мясо.

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Идея приготовления кабачкового крем-супа для обеда опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Обязательно сделайте хрустящие сухарики к такому блюду.

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • кабачки – 4 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • плавленый творог – 150 г
  • растительное масло и сливочное масло для жарки
  • соль – по вкусу
  • петрушка

Способ приготовления:

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

1. Нарезать мелко лук и чеснок.

2. Морковь порезать либо натереть.

3. Почистить кабачки, картофель и нарезать небольшими кусочками.

 

4. На смеси растительного масла и сливочного масла жарить лук и чеснок.

5. Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавить морковь, картофель, кабачки.

6. Залить воду, чтобы она почти покрыла овощи. Посолить.

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

7. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 30 минут.

8. Добавить натертый плавленый сыр. Перемешайте и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

9. Взбить крем-суп погружным блендером до однородной смеси.

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

10. На этом этапе довести крем-суп по вкусу, при необходимости, добавить соль.

Полезный крем-суп из кабачка для обеда: вам даже не понадобится мясо

11. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.

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