Из кабачков часто готовят разнообразные закуски, запеканки и консервацию. Также такой овощ может стать отличной основой для питательного крем-супа, который отлично подходит для обеда. Для такого блюда вам даже не понадобится мясо.

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Идея приготовления кабачкового крем-супа для обеда опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Обязательно сделайте хрустящие сухарики к такому блюду.

Ингредиенты:

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 3 шт.

кабачки – 4 шт.

чеснок – 3 зубчика

плавленый творог – 150 г

растительное масло и сливочное масло для жарки

соль – по вкусу

петрушка

Способ приготовления:

1. Нарезать мелко лук и чеснок.

2. Морковь порезать либо натереть.

3. Почистить кабачки, картофель и нарезать небольшими кусочками.

4. На смеси растительного масла и сливочного масла жарить лук и чеснок.

5. Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавить морковь, картофель, кабачки.

6. Залить воду, чтобы она почти покрыла овощи. Посолить.

7. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 30 минут.

8. Добавить натертый плавленый сыр. Перемешайте и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.

9. Взбить крем-суп погружным блендером до однородной смеси.

10. На этом этапе довести крем-суп по вкусу, при необходимости, добавить соль.

11. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.

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