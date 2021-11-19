Нежный крем-сыр 'Филадельфия': как приготовить в домашних условиях

Крем-сыр – это универсальный ингредиент, который можно сочетать во многих блюдах. Он выступает в качестве вкусного дополнения, придает особую пикантность и невероятный вкус. В магазинах качественный крем-сыр стоит не дешево. А как насчет домашнего, который реально приготовить из минимум доступных ингредиентов и в разы вкуснее?

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить универсальный крем-сыр "Филадельфия", опираясь на советы экспертов.

"Филадельфия" на скорую руку, рецептом которой поделилась martynovychka. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сметана – 400 г

Белый йогурт – 400 г

Лимонный сок – 1 ст. л.

Соль, специи – по желанию

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Способ приготовления:

1. Над глубокой миской установить сито и положить сверху несколько слоев марли.

2. Смешать все ингредиенты и выложить на марлю. Закрыть или завязать со всех сторон.

3. Положить сверху любой груз и поставить в холодильник на всю ночь.

Также фудблогер bohdanaklimenko поделилась рецептом крем-сыра "Филадельфии" с лимонным соком и базиликом. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сметана – 400 г

Йогурт без наполнителя – 300 г

Сок 1 дольки лимона

Базилик, прованские травы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать йогурт со сметаной

2. Добавить лимонный сок, базилик и травы.

3. Над глубокой лоханкой установить сито и положить сверху несколько слоев марли.

4. Получившуюся массу выложить на марлю. Закрыть или завязать со всех сторон. Поставить в холодильник на всю ночь.

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