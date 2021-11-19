Нежный крем-сыр "Филадельфия": как приготовить в домашних условиях
Крем-сыр – это универсальный ингредиент, который можно сочетать во многих блюдах. Он выступает в качестве вкусного дополнения, придает особую пикантность и невероятный вкус. В магазинах качественный крем-сыр стоит не дешево. А как насчет домашнего, который реально приготовить из минимум доступных ингредиентов и в разы вкуснее?
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить универсальный крем-сыр "Филадельфия", опираясь на советы экспертов.
"Филадельфия" на скорую руку, рецептом которой поделилась martynovychka. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Сметана – 400 г
Белый йогурт – 400 г
Лимонный сок – 1 ст. л.
Соль, специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Над глубокой миской установить сито и положить сверху несколько слоев марли.
2. Смешать все ингредиенты и выложить на марлю. Закрыть или завязать со всех сторон.
3. Положить сверху любой груз и поставить в холодильник на всю ночь.
Также фудблогер bohdanaklimenko поделилась рецептом крем-сыра "Филадельфии" с лимонным соком и базиликом. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Сметана – 400 г
Йогурт без наполнителя – 300 г
Сок 1 дольки лимона
Базилик, прованские травы
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать йогурт со сметаной
2. Добавить лимонный сок, базилик и травы.
3. Над глубокой лоханкой установить сито и положить сверху несколько слоев марли.
4. Получившуюся массу выложить на марлю. Закрыть или завязать со всех сторон. Поставить в холодильник на всю ночь.
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