Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
126
Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

Если традиционный красный борщ и куриный бульон надоели – отличная идея будет сделать на обед такой лососевый суп. Он получается в меру жирным. В то же время, очень полезным и питательным.

Видео дня

Идея приготовления полезного лососевого супа на обед опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Варится очень быстро.

Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

Ингредиенты:

  • позвонки и головы от рыбы
  • морковь
  • лук
  • соль, перец (горошком)
  • томаты в собственном соку
  • кокосовое молоко
  • паста том ям
  • филе лосося
  • креветки
  • рисовая лапша

Ингредиенты для подачи:

  • водоросли вакааме
  • грибы эринги
  • лайм
  • Способ приготовления:

Способ приготовления:

Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

1. Сварить бульон в течение 30-40 минут.

2. К бульону добавить обжаренные морковь и лук.

Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

3. Процедить через сито.

4. Далее к бульону добавить все приложения: томаты, кокосовое молоко, пасту том ям (здесь по вкусу).

Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

5. За 5 минут до выключения добавить нарезанную рыбу и креветки.

6. Отдельно отварить лапшу рисовую и обжарить грибы эринги.

Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты