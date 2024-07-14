Полезный лососевый суп на обед: блюдо, которое придаст энергии
Если традиционный красный борщ и куриный бульон надоели – отличная идея будет сделать на обед такой лососевый суп. Он получается в меру жирным. В то же время, очень полезным и питательным.
Идея приготовления полезного лососевого супа на обед опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Варится очень быстро.
Ингредиенты:
- позвонки и головы от рыбы
- морковь
- лук
- соль, перец (горошком)
- томаты в собственном соку
- кокосовое молоко
- паста том ям
- филе лосося
- креветки
- рисовая лапша
Ингредиенты для подачи:
- водоросли вакааме
- грибы эринги
- лайм
- Способ приготовления:
Способ приготовления:
1. Сварить бульон в течение 30-40 минут.
2. К бульону добавить обжаренные морковь и лук.
3. Процедить через сито.
4. Далее к бульону добавить все приложения: томаты, кокосовое молоко, пасту том ям (здесь по вкусу).
5. За 5 минут до выключения добавить нарезанную рыбу и креветки.
6. Отдельно отварить лапшу рисовую и обжарить грибы эринги.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: