Если традиционный красный борщ и куриный бульон надоели – отличная идея будет сделать на обед такой лососевый суп. Он получается в меру жирным. В то же время, очень полезным и питательным.

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Идея приготовления полезного лососевого супа на обед опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Варится очень быстро.

Ингредиенты:

позвонки и головы от рыбы

морковь

лук

соль, перец (горошком)

томаты в собственном соку

кокосовое молоко

паста том ям

филе лосося

креветки

рисовая лапша

Ингредиенты для подачи:

водоросли вакааме

грибы эринги

лайм

Способ приготовления:

Способ приготовления:

1. Сварить бульон в течение 30-40 минут.

2. К бульону добавить обжаренные морковь и лук.

3. Процедить через сито.

4. Далее к бульону добавить все приложения: томаты, кокосовое молоко, пасту том ям (здесь по вкусу).

5. За 5 минут до выключения добавить нарезанную рыбу и креветки.

6. Отдельно отварить лапшу рисовую и обжарить грибы эринги.

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