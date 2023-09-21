Полезный марокканский тыквенный суп: рецепт вкусного блюда от кулинара
Тыква является одним из самых полезных осенних овощей. Она является прекрасным источником витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки. Ее лучше всего, по мнению экспертов, есть в запеченном виде, а также из нее получаются очень вкусные супы и каша, пюре, запеканки и варенье.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного тыквенного супа с чесноком, сладким перцем и кокосовым молоком.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г
- красный сладкий – 1-2 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- специи – по вкусу
- кокосовое молоко (можно заменить сливками)
Для подачи:
- зерно граната
- фисташки
- листья мяты
Специи:
- корица – 0,5 ч. л.
- черный, душистый и чили перец – 0,5 ч. л.
- мускатный орех – 0,5 ч. л.
- фенхель – 0,5 ч. л.
- кардамон (зерна, не коробочки) – 0,5 ч. л.
- имбирь – 0,5 ч. л.
- зира – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Тыкву порежьте ее вместе с перцем, чеснок разберите на зубчики, но не очищайте. Полейте маслом, присыпьте корицей и отправьте в духовку минут на 30 при 200 С.
2. Достаньте овощи, дайте им немного остыть. Тыкву и чеснок очистите, у перца шкурку оставьте. Измельчите все в блендере, добавьте соль, кокосовое молоко и специи.
3. При подаче добавьте по желанию специи.
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