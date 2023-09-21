Полезный марокканский тыквенный суп: рецепт вкусного блюда от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тыквенный суп

Тыква является одним из самых полезных осенних овощей. Она является прекрасным источником витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки. Ее лучше всего, по мнению экспертов, есть в запеченном виде, а также из нее получаются очень вкусные супы и каша, пюре, запеканки и варенье. 

Что приготовить из тыквы

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного тыквенного супа с чесноком, сладким перцем и кокосовым молоком.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • тыква – 500 г
  • красный сладкий – 1-2 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • специи – по вкусу
  • кокосовое молоко (можно заменить сливками)

Для подачи:

  • зерно граната
  • фисташки
  • листья мяты

Специи:

  • корица – 0,5 ч. л.
  • черный, душистый и чили перец – 0,5 ч. л. 
  • мускатный орех – 0,5 ч. л. 
  • фенхель – 0,5 ч. л. 
  • кардамон (зерна, не коробочки) – 0,5 ч. л. 
  • имбирь – 0,5 ч. л. 
  • зира – 0,5 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Тыкву порежьте ее вместе с перцем, чеснок разберите на зубчики, но не очищайте. Полейте маслом, присыпьте корицей и отправьте в духовку минут на 30 при 200 С.

Тыква для блюда

2. Достаньте овощи, дайте им немного остыть. Тыкву и чеснок очистите, у перца шкурку оставьте. Измельчите все в блендере, добавьте соль, кокосовое молоко и специи. 

Приготовление супа

3. При подаче добавьте по желанию специи. 

Тыквенный суп со специями

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