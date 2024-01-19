Полезный морковный салат на каждый день из 5 ингредиентов: готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить полезный, вкусный и сытный салат, выбирайте для этого сезонные овощи, например, свеклу, морковь, лук. Они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, чесноком, соусами. 

Морковный салат

Кулинар Юля поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из моркови, с вареными яйцами и твердым сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • морковь свежая – 500-600 г
  • яйца – 6 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • сметана (жирная) – 2 ст. л.
  • чеснок – 3 зуб.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите и охладите. Очищенную морковь натрите на терке. 

Морковь для блюда

2. Вареные яйца и сыр натрите на этой же терке.

Приготовление салата

3. Чеснок пропустите через пресс и смешайте со сметаной и специями, перемешайте.

Соус для блюда

4. Выложите соус в салат и перемешайте. 

Готовый салат

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