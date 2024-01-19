Если вы хотите приготовить полезный, вкусный и сытный салат, выбирайте для этого сезонные овощи, например, свеклу, морковь, лук. Они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, чесноком, соусами.

Кулинар Юля поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из моркови, с вареными яйцами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

морковь свежая – 500-600 г

яйца – 6 шт.

сыр твердый – 150 г

сметана (жирная) – 2 ст. л.

чеснок – 3 зуб.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и охладите. Очищенную морковь натрите на терке.

2. Вареные яйца и сыр натрите на этой же терке.

3. Чеснок пропустите через пресс и смешайте со сметаной и специями, перемешайте.

4. Выложите соус в салат и перемешайте.

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