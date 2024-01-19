Видео дня
Полезный морковный салат на каждый день из 5 ингредиентов: готовится очень быстро
Если вы хотите приготовить полезный, вкусный и сытный салат, выбирайте для этого сезонные овощи, например, свеклу, морковь, лук. Они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, чесноком, соусами.
Кулинар Юля поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из моркови, с вареными яйцами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500-600 г
- яйца – 6 шт.
- сыр твердый – 150 г
- сметана (жирная) – 2 ст. л.
- чеснок – 3 зуб.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и охладите. Очищенную морковь натрите на терке.
2. Вареные яйца и сыр натрите на этой же терке.
3. Чеснок пропустите через пресс и смешайте со сметаной и специями, перемешайте.
4. Выложите соус в салат и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: