Чтобыомлет получился действительно полезным и питательным, его не нужно жарить и даже запекать. Лучшим вариантом будет приготовить блюдо на пару. Масса поднимается, становится пышной и очень нежной внутри. Особенно понравится детям.

Идея приготовления пышного парового омлета для детей опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Блюдо достаточно сытное, ведь в составе также есть макароны.

Ингредиенты:

полторы ст.л. мелких сырых макарон

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горстка любимых овощей (микс кукуруза, цветная капуста, морковь)

1 куриное яйцо

1 ст.л. мяса рыбы

Способ приготовления:

1. Макароны и кукурузу сварить до полуготовности.

2. Слить воду.

3. Капусту измельчить.

4. Морковь натереть, измельчить рыбу.

5. Смешать все составляющие, посолить.

6. Вылить смесь в формочку.

7. Готовить на пару или водяной бане минут 15-20.

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