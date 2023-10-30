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Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить
Чтобыомлет получился действительно полезным и питательным, его не нужно жарить и даже запекать. Лучшим вариантом будет приготовить блюдо на пару. Масса поднимается, становится пышной и очень нежной внутри. Особенно понравится детям.
Идея приготовления пышного парового омлета для детей опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Блюдо достаточно сытное, ведь в составе также есть макароны.
Ингредиенты:
- полторы ст.л. мелких сырых макарон
- горстка любимых овощей (микс кукуруза, цветная капуста, морковь)
- 1 куриное яйцо
- 1 ст.л. мяса рыбы
Способ приготовления:
1. Макароны и кукурузу сварить до полуготовности.
2. Слить воду.
3. Капусту измельчить.
4. Морковь натереть, измельчить рыбу.
5. Смешать все составляющие, посолить.
6. Вылить смесь в формочку.
7. Готовить на пару или водяной бане минут 15-20.
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