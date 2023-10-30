Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

Чтобыомлет получился действительно полезным и питательным, его не нужно жарить и даже запекать. Лучшим вариантом будет приготовить блюдо на пару. Масса поднимается, становится пышной и очень нежной внутри. Особенно понравится детям.

Идея приготовления пышного парового омлета для детей опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Блюдо достаточно сытное, ведь в составе также есть макароны.

Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

Ингредиенты:

  • полторы ст.л. мелких сырых макарон
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  • горстка любимых овощей (микс кукуруза, цветная капуста, морковь)
  • 1 куриное яйцо
  • 1 ст.л. мяса рыбы

Способ приготовления:

Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

1. Макароны и кукурузу сварить до полуготовности.

2. Слить воду.

Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

3. Капусту измельчить.

4. Морковь натереть, измельчить рыбу.

Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

5. Смешать все составляющие, посолить.

6. Вылить смесь в формочку.

Полезный омлет, который не нужно жарить и запекать: как приготовить

7. Готовить на пару или водяной бане минут 15-20.

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