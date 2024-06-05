Самый лучший летний напиток – домашний лимонад. Готовить их можно из ягод, фруктов, цитрусовых, а для пикантного вкуса в напиток добавьте базилик, мяту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, летнего лимонада из лимонов, базилика, с сахаром и льдом.

Ингредиенты:

лимоны – 3 шт.

базилик – 1 веточка

сахар – по вкусу

вода – 1,5 л

лед

Способ приготовления:

1. Из двух лимонов выдавить сок, третий – порежьте кольцами.

2. Сок лимона и листья базилика перебейте блендером.

3. В кувшин процедите лимонно-базиликовую смесь, добавьте порезанный лимон, сахар, дайте постоять, чтобы сахар растворился, перемешайте.

4. Залейте питьевой водой, поставьте в холодильник.

Перед подачей перемешайте, добавьте лед и можно пить!

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