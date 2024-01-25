Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

Паштет может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого мясо нужно не жарить. а именно запекать. Также не забудьте добавить овощи для лучшего вкуса.

Идея приготовления паштета в духовке опубликована на странице фудблогера Лиили с ником twins.mom.8 в Instagram. После запекания все ингредиенты нужно просто взбить.

Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

Ингредиенты:

  • печень – 400 граммов
  • морковь – 1 сердечно-большая
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  • лук – 1 большой
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • сливочное масло 70 граммов
  • вода – 70 мл
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

1. Печень и овощи нарезать большими кусочками и сложить в форму.

2. Добавить чеснок, масло, воду и плотно накрыть фольгой.

Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

3. Запекаем минут 40 при температуре 160 градусов и еще часок при температуре 190 градусов.

Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

4. Подождать, пока немного остынет.

5. Переложить в блендер и взбить до однородности.

Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике

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