Паштет может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого мясо нужно не жарить. а именно запекать. Также не забудьте добавить овощи для лучшего вкуса.

Идея приготовления паштета в духовке опубликована на странице фудблогера Лиили с ником twins.mom.8 в Instagram. После запекания все ингредиенты нужно просто взбить.

Ингредиенты:

печень – 400 граммов

морковь – 1 сердечно-большая

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лук – 1 большой

чеснок – 3-4 зубчика

сливочное масло 70 граммов

вода – 70 мл

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень и овощи нарезать большими кусочками и сложить в форму.

2. Добавить чеснок, масло, воду и плотно накрыть фольгой.

3. Запекаем минут 40 при температуре 160 градусов и еще часок при температуре 190 градусов.

4. Подождать, пока немного остынет.

5. Переложить в блендер и взбить до однородности.

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