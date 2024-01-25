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Полезный паштет из запеченной печени: долго хранится в холодильнике
Паштет может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого мясо нужно не жарить. а именно запекать. Также не забудьте добавить овощи для лучшего вкуса.
Идея приготовления паштета в духовке опубликована на странице фудблогера Лиили с ником twins.mom.8 в Instagram. После запекания все ингредиенты нужно просто взбить.
Ингредиенты:
- печень – 400 граммов
- морковь – 1 сердечно-большая
- лук – 1 большой
- чеснок – 3-4 зубчика
- сливочное масло 70 граммов
- вода – 70 мл
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень и овощи нарезать большими кусочками и сложить в форму.
2. Добавить чеснок, масло, воду и плотно накрыть фольгой.
3. Запекаем минут 40 при температуре 160 градусов и еще часок при температуре 190 градусов.
4. Подождать, пока немного остынет.
5. Переложить в блендер и взбить до однородности.
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