Полезный перекус: домашние конфеты с фруктами и арахисовой пастой
Конфеты, приготовленные по этому рецепту, смело можно назвать полезными. Они прекрасно подойдут в качестве вкусности к кофе или чаю, или вместо перекуса перед обедом. А еще, их очень легко готовить.
Рецептом полезных конфет с арахисовой пастой и фруктами поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала также, какие фрукты лучше всего наслаждаться арахисовой пастой.
Ингредиенты
- Шоколад – 170 гр
- Банан – 1 шт
- Арахисовая паста – 70 гр
- Орешки (гранола, кунжут или воздушный рис) – 30 гр
Способ приготовления
1. Орешки измельчаем, банан нарезаем, шоколад растапливаем на водяной бане.
2. В силиконовые формочки для конфет или небольших кексов налить шоколад.
3. Выкладываем банан, немного притапливая его в шоколаде.
4. Добавляем арахисовую пасту так, чтобы она полностью покрыла банан.
5. Присыпаем орешками, гранолой, кунжутом или воздушным рисом.
6. Отправляем в морозильную камеру на 30 минут или в холодильник на 2 часа.
7. Достаем из формочек, пробуем. Остаток конфет, если он будет, храним в холодильнике.
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