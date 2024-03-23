Конфеты, приготовленные по этому рецепту, смело можно назвать полезными. Они прекрасно подойдут в качестве вкусности к кофе или чаю, или вместо перекуса перед обедом. А еще, их очень легко готовить.

Рецептом полезных конфет с арахисовой пастой и фруктами поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала также, какие фрукты лучше всего наслаждаться арахисовой пастой.

Ингредиенты

Шоколад – 170 гр

Банан – 1 шт

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Арахисовая паста – 70 гр

Орешки (гранола, кунжут или воздушный рис) – 30 гр

Способ приготовления

1. Орешки измельчаем, банан нарезаем, шоколад растапливаем на водяной бане.

2. В силиконовые формочки для конфет или небольших кексов налить шоколад.

3. Выкладываем банан, немного притапливая его в шоколаде.

4. Добавляем арахисовую пасту так, чтобы она полностью покрыла банан.

5. Присыпаем орешками, гранолой, кунжутом или воздушным рисом.

6. Отправляем в морозильную камеру на 30 минут или в холодильник на 2 часа.

7. Достаем из формочек, пробуем. Остаток конфет, если он будет, храним в холодильнике.

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