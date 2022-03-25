Вкусный яблочный пирог без муки: делимся диетическим рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога с яблоками

Пироги – идеальное блюдо как к чаю и кофе, так и к супам, бульонам. Готовят их на разном тесте, часто из лаваша, а также с разными начинками.

Кулинар, натрициолог Алла Ковалева поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с яблоками и овсянкой, который готовится всего 30 минут.

Вкусный пирог из овсянки

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 целое + 1 белок

Яйца для теста
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  • Яблоко – 176 г

  • Морковь – 100 г

  • Молоко 2,5% – 120 мл

Свежее молоко

  • Овсяные хлопья – 70 г

  • Орехи, сухофрукты – 17 г

  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Яйца и мука

  • Корица – 1/3 ч. л.

  • Подсластитель (сахар) – по вкусу

Для крема:

Домашняя шарлотка

  • Сыр мягкий – 120г

  • Мак – 7 г

  • Подсластитель(сахар) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите яблоко и морковь, натереть на крупной терке.

Яблоки для начинки

2. Сухофрукты залейте горячей водой на 10 мин, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

3. Переложите в блендер морковь, яблоко, яйца, молоко и перебейте до однородности.

Ингредиенты для пирога

4. Перебейте овсяные хлопья до состояния муки.

Приготовление пирога

5. Добавьте в "тесто" овсянку, подсластитель, разрыхлитель, корицу и сухофрукты, порезанные орехи и хорошо перемешайте.

Овсянка для теста

6. Перелейте готовое тесто в форму и поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

Вкусный пирог с яблоками

Готов пирог достаньте, остудите полностью и смажьте кремом.

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