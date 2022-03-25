Пироги – идеальное блюдо как к чаю и кофе, так и к супам, бульонам. Готовят их на разном тесте, часто из лаваша, а также с разными начинками.

Кулинар, натрициолог Алла Ковалева поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с яблоками и овсянкой, который готовится всего 30 минут.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 целое + 1 белок

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Яблоко – 176 г

Морковь – 100 г

Молоко 2,5% – 120 мл

Овсяные хлопья – 70 г

Орехи, сухофрукты – 17 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Корица – 1/3 ч. л.

Подсластитель (сахар) – по вкусу

Для крема:

Сыр мягкий – 120г

Мак – 7 г

Подсластитель(сахар) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите яблоко и морковь, натереть на крупной терке.

2. Сухофрукты залейте горячей водой на 10 мин, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

3. Переложите в блендер морковь, яблоко, яйца, молоко и перебейте до однородности.

4. Перебейте овсяные хлопья до состояния муки.

5. Добавьте в "тесто" овсянку, подсластитель, разрыхлитель, корицу и сухофрукты, порезанные орехи и хорошо перемешайте.

6. Перелейте готовое тесто в форму и поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

Готов пирог достаньте, остудите полностью и смажьте кремом.