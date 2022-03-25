Вкусный яблочный пирог без муки: делимся диетическим рецептом
Пироги – идеальное блюдо как к чаю и кофе, так и к супам, бульонам. Готовят их на разном тесте, часто из лаваша, а также с разными начинками.
Кулинар, натрициолог Алла Ковалева поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с яблоками и овсянкой, который готовится всего 30 минут.
Ингредиенты:
Яйцо – 1 целое + 1 белок
Яблоко – 176 г
Морковь – 100 г
Молоко 2,5% – 120 мл
Овсяные хлопья – 70 г
Орехи, сухофрукты – 17 г
Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Корица – 1/3 ч. л.
Подсластитель (сахар) – по вкусу
Для крема:
Сыр мягкий – 120г
Мак – 7 г
Подсластитель(сахар) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите яблоко и морковь, натереть на крупной терке.
2. Сухофрукты залейте горячей водой на 10 мин, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.
3. Переложите в блендер морковь, яблоко, яйца, молоко и перебейте до однородности.
4. Перебейте овсяные хлопья до состояния муки.
5. Добавьте в "тесто" овсянку, подсластитель, разрыхлитель, корицу и сухофрукты, порезанные орехи и хорошо перемешайте.
6. Перелейте готовое тесто в форму и поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.
Готов пирог достаньте, остудите полностью и смажьте кремом.