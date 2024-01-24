Рис можно готовить по-разному: с овощами, мясом, морепродуктами. А также из риса можно готовить десерты в виде пудингом и запеканок.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного риса с овощами, который будет рассыпчатым и ароматным.

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Ингредиенты:

1 стакан черта

3-4 ст. л. растительного масла

1 небольшая луковица

1 болгарский перец

1 банка консервированной кукурузы

1 банка консервированного горошка

соль, перец

1-2 ч л карри (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Лук поджарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанный перец и обжарьте все еще 2 минуты.

3. Добавьте кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. Добавьте соль, черный перец и карри, перемешайте.

4. Всыпьте отварной рис и готовьте на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.

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