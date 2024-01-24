Полезный рис с овощами на сковороде: рецепт быстрого блюда
Рис можно готовить по-разному: с овощами, мясом, морепродуктами. А также из риса можно готовить десерты в виде пудингом и запеканок.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного риса с овощами, который будет рассыпчатым и ароматным.
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Ингредиенты:
- 1 стакан черта
- 3-4 ст. л. растительного масла
- 1 небольшая луковица
- 1 болгарский перец
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 банка консервированного горошка
- соль, перец
- 1-2 ч л карри (регулируйте по вкусу)
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промойте и отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Лук поджарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанный перец и обжарьте все еще 2 минуты.
3. Добавьте кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. Добавьте соль, черный перец и карри, перемешайте.
4. Всыпьте отварной рис и готовьте на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.
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