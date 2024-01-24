Полезный рис с овощами на сковороде: рецепт быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Плов на сковороде

Рис можно готовить по-разному: с овощами, мясом, морепродуктами. А также из риса можно готовить десерты в виде пудингом и запеканок. 

Рис с овощами

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного риса с овощами, который будет рассыпчатым и ароматным. 

Рецепт риса
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Ингредиенты: 

  • 1 стакан черта
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • 1 небольшая луковица
  • 1 болгарский перец
  • 1 банка консервированной кукурузы 
  • 1 банка консервированного горошка
  • соль, перец
  • 1-2 ч л карри (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Рис хорошо промойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

Как правильно варить рис

2. Лук поджарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанный перец и обжарьте все еще 2 минуты.

Овощи с горошком

3. Добавьте кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. Добавьте соль, черный перец и карри, перемешайте. 

Приготовление риса

4. Всыпьте отварной рис и готовьте на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.

Готовый рис с овощами

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