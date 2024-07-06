Чаще свеклу используют для приготовления борща и салатов. Также из этого полезного продукта можно сделать рулет. Заверните в него сезонные овощи – получится полноценное питательное блюдо, от которого вы не будете испытывать тяжесть.

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Идея приготовления свекловичного рулета из зеленой гречки опубликована на кулинарной странице borzhemsky healthy food в Instagram. Для лета именно то, что нужно.

Ингредиенты:

зеленая гречка – 100 г

вода – 170 мл.

свекла вареная – 150 г

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку промыть, залить питьевой водой, оставить на ночь.

2. После замачивания, не сливая остатки воды, взбить гречку блендером до однородной массы. Пусть смесь настоится 30 минут.

3. Добавить вареную свеклу, соль, специи и еще раз взбить блендером.

4. Равномерно распределить смесь на лист с пергаментом.

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20/25 минут или пока края не станут слегка золотистыми.

6. Дать остыть рулету, затем осторожно снять с пергаментной бумаги.

7. Внутрь можно добавить любую начинку по вашему вкусу: овощи, зелень, приправить соусом или йогуртом.

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